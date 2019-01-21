21.01.2019 | 16:44

В Пензе на неделе с 14 по 20 января зарегистрировали несколько случаев гриппа АН3N2. Соответствующий диагноз был поставлен двум горожанам.

За этот же промежуток времени врачи зафиксировали ОРВИ у 1 221 жителя областного центра. По причине роста заболеваемости в пяти школах (№ 1, 4, 19, 27, 70) на карантин закрывались 8 классов.

Однако в целом заболеваемость ОРВИ в Пензе во всех возрастных группах остается ниже контрольного уровня.

Всего в области диагноз «ОРВИ» за прошедшую неделю поставили 2 337 раз. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в Кузнецке, Неверкинском, Никольском, Камешкирском, Кузнецком, Сосновоборском районах и Пензе.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе на 19,3% ниже уровня эпидпорога», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Первый в этом сезоне случай гриппа в регионе зарегистрировали в декабре. Он оказался завозным - вирус АH1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области.