В Пензе на неделе с 14 по 20 января зарегистрировали несколько случаев гриппа АН3N2. Соответствующий диагноз был поставлен двум горожанам.
За этот же промежуток времени врачи зафиксировали ОРВИ у 1 221 жителя областного центра. По причине роста заболеваемости в пяти школах (№ 1, 4, 19, 27, 70) на карантин закрывались 8 классов.
Однако в целом заболеваемость ОРВИ в Пензе во всех возрастных группах остается ниже контрольного уровня.
Всего в области диагноз «ОРВИ» за прошедшую неделю поставили 2 337 раз. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в Кузнецке, Неверкинском, Никольском, Камешкирском, Кузнецком, Сосновоборском районах и Пензе.
«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе на 19,3% ниже уровня эпидпорога», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
Первый в этом сезоне случай гриппа в регионе зарегистрировали в декабре. Он оказался завозным - вирус АH1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области.
penzainform.ru писал(a):
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