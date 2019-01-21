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Общество | В гимназии № 13 презентовали два культурных проекта для школьников

21.01.2019|16:49
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С региональными проектами «Культурная суббота» и «Культурный дневник» познакомятся в верхней палате российского парламента. Это произойдет в рамках дней Пензенской области в Совете Федерации. В губернии программы действуют с 2014 года.

«Суть этого проекта заключается в том, чтобы расширить кругозор обучающихся, немножечко освободить их от академизма уроков. Раз в месяц, в субботу, они выезжают из стен своей школы, они могут посещать другие районы, другие школы, музеи, картинные галереи и обмениваться впечатлениями. Впечатления они записывают в культурный дневник», - сообщила директор центра гуманитарного образования ИРР Пензенской области Елена Фирсова.

Презентация двух проектов прошла в гимназии № 13.

«На страницах культурного дневника мы записываем свои впечатления, тем самым расширяя свой кругозор. У нас формируется гордость за свой родной край», - рассказала школьница.

«Там есть многие культурные достопримечательности, которые каждый из нас знает. Я желаю, чтобы с годами там прибавлялось больше страниц и, значит, больше достопримечательностей», - отметила девочка.

Также в рамках «Культурной субботы» существует проект «Пенза литературная». Там для школьников раздолье в творчестве.

Дни Пензенской области в Совете Федерации, где будет представлен общий проект «Культурное просвещение учащейся молодежи», пройдут в конце января.

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