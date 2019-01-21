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Общество | Татьяны Поволжья готовятся к предварительному этапу конкурса

21.01.2019|19:20
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В ближайшие несколько дней к девушкам будет приковано внимание всей Пензы. Они участницы XVI окружного конкурса-фестиваля «Татьяна Поволжья - 2019». Город получил право провести это мероприятие благодаря прошлогодней победе студентки ПГУ Татьяны Мешковой.

В этот раз претендентками на почетный титул являются семь девушек из Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл и Пензы.

«Это все бодрит сознание каждого молодого человека. Я ничуть не сомневаюсь, что на вашем месте сегодня хотели бы быть и другие девушки-участницы. Жалко вот, что Татьян не так много», - отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Все девушки предпочитают активный образ жизни, изучают иностранные языки, занимаются спортом, развивают вокальные данные. После короткой презентации Татьяны обменялись памятными подарками от вузов своих регионов и отправились на первую конкурсную пресс-конференцию.

«Цель моя на этом конкурсе - получить максимум положительных эмоций, которые останутся со мной на всю жизнь в моем сердце», - рассказала Татьяна Чукарова.

«Самое сложное - это, наверное, интеллектуальный этап, где нужно представить свою профессию должным образом, к нему нужно хорошо подготовиться. Поэтому я считаю, что он самый затруднительный будет», - предположила Татьяна Чухломина.

«На самом деле очень приятно всегда знакомиться с новыми талантливыми людьми, достигать новых вершин и получать какие-то новые знания», - поделилась Татьяна Яковлева.

На первом, предварительном этапе конкурса девушек ждут тематические фотосессии, жеребьевка на скалодроме, интеллектуальные состязания и репетиции. Финал состоится в Татьянин день, 25 января, на сцене областной филармонии.

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