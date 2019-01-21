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Общество | Сотрудники ГИБДД высказали претензии по содержанию дорог

21.01.2019|18:32
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Вместо полосатых жезлов в руках у сотрудников ГИБДД были измерительные приборы - рулетки, линейки фиксировали нарушения. У стражей порядка претензий к содержанию дорог в областном центре предостаточно.

«Формирование снежных валов в треугольниках видимости, перед остановками общественного транспорта, перед пересечениями, на эстакадах путепроводов формирование валов», - перечислил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

На выездную проверку пригласили и представителей городской администрации, а также предприятия, которое отвечает за уборку дорожно-уличной сети. Чиновники говорят, что работают над устранением последствий снегопада.

«Если такое количество используется техники, почему тогда все эти недостатки имеют место? Если вы видите, что не справляетесь, переходите на круглые сутки и работайте», - предложил Александр Курчатов.

По словам начальника областного управления ГИБДД, процесс перевозки пассажиров и грузов в Пензе трудно назвать безопасным из-за наката на дорогах и зауженной проезжей части.

«Никакого качества! Дороги очень плохие. Едешь и боишься», - возмутился водитель.

Не легче и пешеходам. Девочка на переходе не смогла удержаться на ногах. Хорошо, что машины заранее остановились перед зеброй.

«Я сейчас поднималась еле-еле. Хорошо, что машины заблаговременно останавливаются», - отметила женщина.

Полицейские говорят, что на устранение выявленных нарушений муниципалитету дают кратчайшие сроки. Ждать до весны, когда снег растает сам, проверявшие не намерены.

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Гость|21.01.2019 18:50|

Начальник ГАИ. Он существует???

Гость|21.01.2019 18:53|

Едалов бы всем люлей дал. А при Ермине такое вообще немыслимо!

Гость|21.01.2019 18:53|

Ну наконец-то. А где же вы раньше были? Ещё прокуратура никак не увидит нарушения в содержании уличной дорожной сети. Неужели после праздников зрение ещё не восстановилось?

Гость|21.01.2019 19:04|

Гость писал(a):

Ещё прокуратура никак не увидит нарушения в содержании уличной дорожной сети. Неужели после праздников зрение ещё не восстановилось?
Только если после смены лидера, раньше никак!

Гость|21.01.2019 19:11|

Гость писал(a):

Едалов бы всем люлей дал. А при Ермине такое вообще немыслимо!
При едалове вообще жесть была) и произвол) и дорог не было, зато сам ездил на тот момент на весьма недешевом внедорожнике

Имя: Гость
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