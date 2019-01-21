21.01.2019 | 18:32

Вместо полосатых жезлов в руках у сотрудников ГИБДД были измерительные приборы - рулетки, линейки фиксировали нарушения. У стражей порядка претензий к содержанию дорог в областном центре предостаточно.

«Формирование снежных валов в треугольниках видимости, перед остановками общественного транспорта, перед пересечениями, на эстакадах путепроводов формирование валов», - перечислил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

На выездную проверку пригласили и представителей городской администрации, а также предприятия, которое отвечает за уборку дорожно-уличной сети. Чиновники говорят, что работают над устранением последствий снегопада.

«Если такое количество используется техники, почему тогда все эти недостатки имеют место? Если вы видите, что не справляетесь, переходите на круглые сутки и работайте», - предложил Александр Курчатов.

По словам начальника областного управления ГИБДД, процесс перевозки пассажиров и грузов в Пензе трудно назвать безопасным из-за наката на дорогах и зауженной проезжей части.

«Никакого качества! Дороги очень плохие. Едешь и боишься», - возмутился водитель.

Не легче и пешеходам. Девочка на переходе не смогла удержаться на ногах. Хорошо, что машины заранее остановились перед зеброй.

«Я сейчас поднималась еле-еле. Хорошо, что машины заблаговременно останавливаются», - отметила женщина.

Полицейские говорят, что на устранение выявленных нарушений муниципалитету дают кратчайшие сроки. Ждать до весны, когда снег растает сам, проверявшие не намерены.