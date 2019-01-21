21.01.2019 | 16:13

Полезных сведений много не бывает, особенно если они касаются здоровья. Следом за информацией на баннерах и остановочных павильонах данные о первых признаках острого нарушения мозгового кровообращения появились на квитанциях ЖКХ.

Также на счетах за коммунальные услуги представлены те факторы риска, которые способствуют возникновению инсульта.

«Массовое информирование, чтобы человек постоянно видел эту важную информацию и в конечном итоге чтобы она у него запала в голову. И в нужной ситуации он бы мог воспользоваться имеющимися знаниями», - отметила зам. главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Она рассказала, на что необходимо обратить внимание.

«Существует такой тест как «УДАР», состоящий из четырех основных моментов, которые должен запомнить каждый человек. У - это улыбка, мы должны попросить улыбнуться человека, и улыбка должна быть симметричной. Д - это движение, то есть мы просим человека поднять обе руки и держать их симметрично, если одна из них опускается - это говорит об имеющейся патологии. А - это артикуляция, мы можем попросить человека назвать свое имя», - объяснила Ирина Пузракова.

Если речь неразборчива, то это грозный признак. Последняя буква в слове «УДАР» - Р - означает решение о необходимости вызова скорой медицинской помощи, если три перечисленных ранее признака не исполняются. И нужно помнить, что у врача есть только четыре с половиной часа, чтобы успеть спасти жизнь и здоровье больного.

«В течение этого времени только можно вводить лекарственные препараты, которые, например, будут проводить лизис тромба. А потом уже это бессмысленно», - добавила зам. главного врача.

В ближайшем будущем на счетах ЖКХ планируют разместить полезные сведения, касающиеся онкологических заболеваний, сахарного диабета, диспансеризации населения.