20.01.2019 | 13:22

Когда на город опускаются сумерки, вместе с фонарями на столбах загораются и другие лампы. Теперь еще и над пешеходными зебрами - больше двадцати оснастили дополнительными источниками света. Их повесили на нерегулируемых, но оживленных участках автомагистралей.

«Кососвет - потому что светильник устроен так, чтобы он не ослеплял участников дорожного движения. Светил на локальный участок дороги, на пешеходный переход и не слепил водителей», - сообщил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Такие источники уже озаряют переходы на улицах Суворова, Бекешской, Пушкина, проспекте Строителей и других. Правда, не все замечают изменения.

«Наверное, для нас, для пешеходов, чтобы под ногами посмотреть, ну и для водителей - кто впереди посмотреть», - высказала догадку горожанка. Она уверена, что установка дополнительных светильников может кому-то спасти жизнь.

«Я бы не сказал, что стало прямо ярче и лучше видно», - выразил свое мнение другой прохожий.

В два миллиона рублей обошлось городской казне оборудование переходов дополнительным освещением. По словам директора департамента ЖКХ, с учетом возможностей муниципального бюджета работа будет продолжена.

«В первую очередь те пешеходные переходы, где существуют очаги аварийности. Берем данные ГИБДД, анализируем и определяем, где устанавливать кососвет», - пояснил Максим Иванкин.