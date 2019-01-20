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Общество | Пензенцы с улицы Ленина добиваются капитального ремонта дома

20.01.2019|11:40
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В субботу, 19 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание у дома № 12 на улице Ленина, жители которого обращались к нему на прием по поводу состояния здания.

«Они сообщили о несогласии с решением межведомственной комиссии о признании дома пригодным для проживания. Согласно последней экспертизе износ дома составляет 58%», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Участники выездного совещания - и. о. начальника управления ЖКХ Майя Воронова, директор МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» Андрей Першин, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов и др. - вместе с мэром осмотрели дом снаружи и побывали в нескольких квартирах.

У строения протекает крыша, в стенах - трещины. Жители дома хотят организовать ТСЖ и заняться капитальным ремонтом.

«В первую очередь необходимо убрать снег и наледь с кровли, отремонтировать крышу. Свяжитесь с управляющей компанией, обслуживающей этот дом, чтобы эти работы были проведены незамедлительно», - распорядился Виктор Кувайцев. Также он поручил МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» опилить деревья на придомовой территории.

На следующей неделе планируется провести в администрации Пензы совещание с участием собственников квартир дома № 12 и руководства управляющей компании.

«Посмотрим, сколько средств на балансе вашего дома, что необходимо сделать в рамках капитального ремонта. Я считаю, что ваше решение организовать ТСЖ - правильный путь. Мы вас не бросим, все вместе будем искать оптимальное решение», – пообещал Виктор Кувайцев.

К вечеру субботы крыши домов № 12 и 14 на улице Ленина очистили от снега и наледи.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|20.01.2019 12:16|

Да немного подшаманить и живи не хочу.

Гость|20.01.2019 12:16|

Деньги на ветер ! Сносить это старьё !

Имя: Гость
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