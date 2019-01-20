20.01.2019 | 12:47

10 дней остается до окончания голосования за образ нового памятника матери, который впоследствии установят в Пензе. Оно проходит на сайте правительства области с 24 декабря. По состоянию на воскресенье, 20 января, в голосовании приняли участие 478 человек.

От желающих выбрать один из трех предложенных вариантов требуется регистрация на портале госуслуг. Как пояснял заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, такое проведение голосования максимально защищает его от всякого вмешательства, накруток.

«К каждой из работ хочется подойти не только в День матери, а постоять, подумать о чем-то. Может быть, маму даже привести и спасибо около памятника сказать. Мне кажется, какой-то негативной реакции не должен ни один из этих проектов вызвать», - предполагал он.

К 20 января лидирует вариант № 1, за него проголосовали 244 человека.

Второе место занимает вариант № 3 - 222 голоса.

Варианту № 2 за 4 недели голосования отдали предпочтение всего 12 человек.

На форуме портала penzainform.ru пензенцы не одобрили ни один из предложенных образов памятника: «Это не памятник Матери. Это памятник матерям-одиночкам», «Ни от одного варианта душу не щемит. Все мимо», «Нежности нет, эмоций нет. Слабые работы», «Почему нельзя показать живую, счастливую мать, а не идущую на плаху от безысходности?», «Мать должна быть для всех. А ходить класть цветы женщине с собственным ребенком на руках - это глупо, уж простите. Не должно быть у этого памятника никакого младенца. У этого памятника должны быть распахнутые объятия, потому что МАТЬ - это та, которая рада любым детям и младенцам и старикам. А то у нас выходит, что родила - и уже мать. Так не бывает».

Прокомментировали пензенцы и исполнение. «Где вы видели, чтобы в нашей местности женщины носили такие балахоны, что на 2 и 3 варианте? Вы можете себе представить памятник женщине на Кавказе в мини-юбке? Я нет, так же как и этот, в таком балахоне, на территории Пензы», «Вариант № 1 уже где то был - избитый, вариант № 2 - не русская женщина, вариант № 3 - чего-то не хватает», «№ 1 - исполнение очень плохое, идея так себе. № 2 - цыганка!.. № 3 - исполнение отличное, но это античная скульптура, и она в нашу реальность, увы, не вписывается. Так что ни один вариант не подходит», «Одежда у второго и третьего вариантов - ни в какие ворота. И признайте же, второй вариант - не славянка. А у первого - дисбаланс в пропорциях, тяжелый низ и стремный верх», «Все три проекта неудачные. Если уж фантазии не хватает - скопируйте мать и ребенка с золотой веточкой, убрав солдата, с площади Победы. Там и женщина и ребенок выглядят собирательно и современно (потому что умели делать скульптуры навеки)», - написали горожане.

Одна из пензенских матерей отметила, что для нее лучший памятник - ее здоровые, умные дети. «Бронза дорогая, вложите деньги в промышленность. Автобус купите хоть на один маршрут, на котором сейчас одни маршрутки. Не идет конкурс - ну и не нужен памятник этот, не злите народ», - добавила она.