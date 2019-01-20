20.01.2019 | 14:42

Мэр Пензы Виктор Кувайцев, в воскресенье, 20 января, побывавший на улице Макаренко (Шуист), положительно оценил динамику строительства нового корпуса филиала «Звездный» детского сада № 101.

Подрядная организация трудится и в выходные дни.

«Продолжайте работать в том же режиме, необходимо не только выдерживать график, но и соблюдать технологию. При этом подрядчик должен понимать ответственность - благодаря вводу в эксплуатацию нового корпуса еще 175 детей микрорайона смогут получать дошкольное образование», - отметил Виктор Кувайцев.

Корпус будет сдан летом, с имеющимся зданием его соединит теплый переход на уровне первого этажа.

«Уже выполнена кирпичная кладка наружных стен и пяти теневых навесов, ведутся работы по устройству кровли, внутренней отделке. Параллельно подрядной организацией обустраиваются системы отопления, электро- и водоснабжения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.