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Общество | Детский сад на Шуисте строят без выходных

20.01.2019|14:42
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев, в воскресенье, 20 января, побывавший на улице Макаренко (Шуист), положительно оценил динамику строительства нового корпуса филиала «Звездный» детского сада № 101.

Подрядная организация трудится и в выходные дни.

«Продолжайте работать в том же режиме, необходимо не только выдерживать график, но и соблюдать технологию. При этом подрядчик должен понимать ответственность - благодаря вводу в эксплуатацию нового корпуса еще 175 детей микрорайона смогут получать дошкольное образование», - отметил Виктор Кувайцев.

Корпус будет сдан летом, с имеющимся зданием его соединит теплый переход на уровне первого этажа.

«Уже выполнена кирпичная кладка наружных стен и пяти теневых навесов, ведутся работы по устройству кровли, внутренней отделке. Параллельно подрядной организацией обустраиваются системы отопления, электро- и водоснабжения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|20.01.2019 14:55|

МЭР после старого нового года отошёл, что пивасик тварит

Гость|20.01.2019 14:59|

А как опласивается работа в выходные дни ? Всёли там законно ? Или есть нарушения ?

Гость|20.01.2019 14:59|

Что-то Магамеда не видать.Сухари сушит после дел зарёвских.

Гость|20.01.2019 15:01|

penzainform.ru писал(a):

Подрядная организация трудится и в выходные дни.
Есть ли на объекте официально оформленные работники?

Гость|20.01.2019 15:23|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/vopres

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