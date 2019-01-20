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Общество | Бойцы Росгвардии нашли оскорбившую представителя власти женщину

20.01.2019|10:38
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Бойцы Росгвардии задержали в Пензе 46-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск.

На улице Кирова наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования, заметил женщину, подходящую под ориентировку. Ее остановили и доставили в отдел полиции.

«После проверки документов подтвердилось, что задержанная находится в федеральном розыске по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления Росгвардии.

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 000 рублей, обязательных или исправительных работ.

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Гость|20.01.2019 10:48|

На Колыму теперь?

Гость|20.01.2019 10:58|

Думаю, ее повесят прилюдно за оскорбления представителя охраны власти. Не то время сейчас, чтобы вот так, ох не то.

Гость|20.01.2019 10:59|

Власть это слуги народа!

Хозяин слугу за дело оскорбил. Если я не прав поправьте?

Имя: Гость
Комментарий:

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