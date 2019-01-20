20.01.2019 | 10:38

Бойцы Росгвардии задержали в Пензе 46-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск.

На улице Кирова наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования, заметил женщину, подходящую под ориентировку. Ее остановили и доставили в отдел полиции.

«После проверки документов подтвердилось, что задержанная находится в федеральном розыске по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления Росгвардии.

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 000 рублей, обязательных или исправительных работ.