19.01.2019 | 18:23

Купель два года назад жители эрзянского села Пазелки Бессоновского района возвели своими силами. Одни помогали деньгами, вторые - материалом, третьи ее строили.

Люди считают: тем самым они показали пример остальным верующим, облагородив на родной земле святое место, где теперь на праздник Крещения Господня собирается больше сотни человек.

«И из города много приезжает людей, и моих знакомых, и много других людей. Тут и вода очень вкусная, и вода в купели наполнена духом», - рассказал житель села Алексей Суркин.

Ровно в полночь - после того, как батюшка закончил обряд освящения, - собравшиеся разделились. Кто-то торопился запастись крещенской водой, другие спешили окунуться в иордань.

Правда, священнослужители в один голос говорят, что не купание в крещенскую ночь, а исповедь в церкви очищает душу человека. А вот его тело после погружения в холодную воду хорошо согревает горячий чай. Стоя у костра, жители Пазелок мечтали о том, чтобы в их селе появился православный храм.