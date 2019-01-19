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Общество | Жители села Пазелки в крещенскую ночь собрались у купели

19.01.2019|18:23
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Купель два года назад жители эрзянского села Пазелки Бессоновского района возвели своими силами. Одни помогали деньгами, вторые - материалом, третьи ее строили.

Люди считают: тем самым они показали пример остальным верующим, облагородив на родной земле святое место, где теперь на праздник Крещения Господня собирается больше сотни человек.

«И из города много приезжает людей, и моих знакомых, и много других людей. Тут и вода очень вкусная, и вода в купели наполнена духом», - рассказал житель села Алексей Суркин.

Ровно в полночь - после того, как батюшка закончил обряд освящения, - собравшиеся разделились. Кто-то торопился запастись крещенской водой, другие спешили окунуться в иордань.

Правда, священнослужители в один голос говорят, что не купание в крещенскую ночь, а исповедь в церкви очищает душу человека. А вот его тело после погружения в холодную воду хорошо согревает горячий чай. Стоя у костра, жители Пазелок мечтали о том, чтобы в их селе появился православный храм.

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Гость|19.01.2019 18:39|

ШУМБРАЧИ!!!

Гость|19.01.2019 18:40|

Какая глупая новость. И что они делали? Покупали и ушли? Как будто жители других сел области не купались...

Гость|19.01.2019 18:45|

Гость писал(a):

Какая глупая новость. И что они делали? Покупали и ушли? Как будто жители других сел области не купались...
Чел, здесь все новости глупые, а за умные можно по шапке от сами знаете кого отхватить. Поэтому их не обозревают, а в крайнем случае закрывают обсуждение.

Имя: Гость
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