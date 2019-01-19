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Общество | Пензенцы отметили Крещение Господне у берега Суры на ГПЗ-24

19.01.2019|15:49
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К полуночи сотни пензенцев пришли на берег старицы Суры в районе ГПЗ-24, чтобы встретить один важнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление. Сначала все стремились запастись освященной водой - в эту ночь она приобретает целебные свойства. В половине двенадцатого владыка Серафим обратился к горожанам.

«Мне хотелось бы всем вам пожелать, чтобы радость этого праздника объединила всех нас, чтобы мы укреплялись в вере, чтобы мы были действительно людьми, которые умеют прощать и которые ценят прощение», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

После напутствий пастыря протоиерей Иоанн Яворский освятил воду.

После этого пензенцы по очереди окунались в воды иордани, повторяя крещение Христа.

«Ощущение обновления, ведь не столько крещенская вода смывает все грехи, сколько истинное покаяние и доброе отношение друг к другу, поэтому с праздником вас!» - обратился к собравшимся депутат Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, организовавший праздник для горожан.

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