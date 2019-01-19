19.01.2019 | 18:36

Пензенские медики осваивают международную систему BI-RADS - это классификация по градации образований молочной железы. Она призвана упростить работу врачей.

Если раньше рентгенологам и узистам приходилось писать массивные результаты обследований, теперь они будут указывать несколько условных символов, а лечащим докторам все будет понятно.

«Если в протоколе будет стоять классификация BI-RADS 5, 6 или классификация 4 с различными подклассами, для врача ультразвуковой диагностики и рентгенолога, для клинициста, для врача-онколога, маммолога это будет показателем того, что женщин нужно брать на дальнейшее дообследование, брать у них биопсию, лечить, оперировать», - объяснила главный внештатный специалист по лучевой диагностике минздрава области Наталья Морозова.

В научной конференции приняли участие 160 специалистов со всей области - слушали лекции, проходили тестирование, говорили об актуальном.

«При обращении пациентов, например, в поликлинику выявляется рак в начальной стадии всего в 13%, в основном выявляется рак 3-4-й стадии, когда уже узел сформирован, когда есть уже лимфоузлы», - рассказала доцент кафедры рентгенологии института усовершенствования врачей Ирина Кузьминых.

И когда помочь больному практически невозможно. Поэтому совет врачей - после 40 лет хотя бы раз в два года делать маммографию, даже если ничего не беспокоит.