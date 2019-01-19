19.01.2019 | 17:29

У сотрудника Госавтоинспекции нет сомнений в том, что молодой человек не употреблял алкоголь. Он и автомобилем-то не управлял, а просто вместе со своими однокурсниками из многопрофильного колледжа ПГУ пришел на экскурсию в управление ГИБДД. Она проводится в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».

«С ними проведена экскурсия по зданию территории управления, показан патрульный автомобиль, техническое оснащение данного автомобиля, вооружение сотрудников полиции, рассказано о службе сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения», - рассказал инспектор отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД РФ по области Сергей Безроднов.

Наибольший интерес как у школьников, так и у студентов всегда вызывает то, что можно потрогать или опробовать в действии.

В завершение учащимся колледжа показали профилактический фильм о причинах дорожно-транспортных происшествий и вручили памятные сувениры.

«Целью акции является формирование положительного отношения к полицейскому, к службе органов внутренних дел, а также твердого желания у молодых людей посвятить себя службе в органах внутренних дел», - добавил Сергей Безроднов.