18.01.2019 | 16:10

Еще 11 ПАЗов отправились в районы области для того, чтобы доставлять ребят из дома до места учебы. Они приобретены на федеральные средства и заменят машины, уже отслужившие свой срок. Новенькие школьные автобусы - завершающая партия транспортных средств, выделенных Пензенскому региону в 2018 году.

«Я хочу пожелать и попросить водителей, чтобы соблюдали правила дорожного движения, чтобы всегда помнили, что за плечами в салоне находятся дети - самое дорогое, что есть у родителей», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Водители, отвечающие за перевозку несовершеннолетних, говорят: новые машины отвечают всем современным требованиям. Это значит, что и пассажирам, и человеку за рулем в дороге будет комфортно.

«Автобус теплый, громкоговоритель здесь установлен. В общем, нормально, более усовершенствованная уже модель идет», - подчеркнул водитель школьного автобуса Анатолий Бубнов.

Всего за прошедший год в школы области поступило 48 новых школьных автобусов. В 2019 году их закупка будет продолжена: 16 машин планируют приобрести на средства областного бюджета и еще 36 - на федеральные деньги.