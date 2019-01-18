18.01.2019 | 14:18

В пятницу, 18 января, последняя партия школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, отправилась в школы области.

Пазики получат Башмаковский, Бессоновский, Кузнецкий, Лунинский, Мокшанский (два автобуса), Нижнеломовский, Никольский, Шемышейский районы, Пенза и Спасский детский дом.

Губернатор области Иван Белозерцев вручил ключи от новых автобусов.

«Нет важнее задачи, чем обеспечение безопасности наших детей. Поэтому мы должны возить их только на хороших автобусах», - отметил он.

Иван Александрович пожелал водителям школьных автобусов безаварийных поездок: «Помните, что за вашими плечами в салоне автобуса находится самое дорогое, что есть у родителей, бабушек и дедушек, - наши дети».

Он также напомнил, что руководителям муниципальных образований и дорожным службам нужно больше внимания уделять состоянию трасс, особенно зимой.

«В 2018-2019 году в школы области поступило 48 новых школьных автобусов: 15 - за счет средств областного бюджета, 33 - за счет федерального бюджета. В 2019 году работа по замене автобусов продолжится: в бюджете области заложено более 32 млн рублей на их приобретение. Также направлена заявка в Министерство просвещения РФ о поставке еще около 40 транспортных средств», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.