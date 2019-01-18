18.01.2019 | 17:39

На заседании градостроительного совета при правительстве области представили несколько вариантов дизайн-проекта будущего фонтана - как могла бы уже через пару лет выглядеть площадь с новым гидротехническим сооружением.

«Фонтан включает в себя чашу, есть элементы пешеходного фонтана (это такие серые фрагменты по периметру), и там же могут быть интересные элементы, такие, как перелив, то есть из чаши вода переливается в решетки. Пятно можно сделать более массивным за счет световых полос и придания еще большей динамики», - рассказал генеральный директор архитектурного бюро «МАРТ» Марат Каскеев.

Также в одном из проектов в центре предлагают поставить скульптурную группу, которая и без водных брызг и подсветки будет смотреться оригинально.

«Там должны быть и голограммы, и все возможности, чтобы он был самый-самый современный, - и по подъему струи воды, и по световой гамме», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Лично я за прямоугольный или квадратный вариант. Что касается организации всей площади, мощения, размещения качелей - все это хорошие идеи, которые еще надо обсуждать», - рассудил архитектор Лев Ходос.

«Он у нас всегда в Пензе был с чашей. И, по опыту других городов (Кисловодска, Уфы), богатая красивая чаша является даже в то время, когда фонтан не работает, хорошим украшением города», - подчеркнул глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Все проекты разместят в Интернете, чтобы горожане могли высказать мнение по поводу будущей достопримечательности.

«Раньше - это было раньше, а теперь уже другое время», - отметила пенсионерка.

«Главное - чтобы работал», - заключила женщина.

В городском бюджете заложены деньги на изготовление проектно-сметной документации. Предварительно новый фонтан и благоустройство площади вокруг него обойдутся более чем в двести миллионов рублей. В 2019 году уже приступят к ремонту водопроводных коммуникаций.