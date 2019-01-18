18.01.2019 | 14:29

В 2018 году диспансеризацию прошли почти 223 тысячи жителей Пензенской области. При профилактических осмотрах было впервые выявлено 636 случаев сахарного диабета, более 8 000 - болезней системы кровообращения, 1 625 - заболеваний органов пищеварения и 1 048 - болезней органов дыхания.

Особое внимание уделялось раннему выявлению онкологических заболеваний. За 2018 год выявлено 489 новообразований, в том числе 404 злокачественных.

«Частота выявляемости рака на ранних стадиях зависит от его локализации. Труднее всего вовремя диагностировать злокачественные новообразования, например, поджелудочной железы, яичников и желудка. Поэтому своевременное прохождение медицинских осмотров поможет увеличить продолжительность жизни», - пояснила главный внештатный специалист по профилактике регионального минздрава Ирина Пузракова.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления без предварительной записи.

«С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ. Каждый работник имеет право один раз в три года получить освобождение на день для прохождения медицинского осмотра. Этот день должен оплачиваться в размере среднего заработка.

Для работников пенсионного и предпенсионного возраста, кому до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, предусмотрены дополнительные гарантии. В отличие от остальных, для прохождения диспансеризации им отводится два рабочих дня, причем каждый год», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.