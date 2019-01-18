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Общество | Незаконные врезки в газопровод создают угрозу для жизни пензенцев

18.01.2019|11:57
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Жительница села Старое Славкино Малосердобинского района оштрафована за самовольное подключение к газопроводу и использование природного газа. Такое решение вынес мировой судья.

«С мая по ноябрь 2018 года гражданка самовольно, путем скрытой врезки в распределительный газопровод и подключения газоиспользующего оборудования своего домовладения, безучетно пользовалась природным газом.

После выявления сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Пeнза» факта несанкционированного присоединения домовладения к газопроводу подача газа была приостановлена. В результате вышеуказанных противоправных действий поставщику газа был причинен материальный ущерб», - сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Пенза».

В судебном заседании гражданка признала свою вину и выразила готовность полностью возместить ущерб.

Всего в 2018 году во время регулярных рейдов сотрудники газовой компании выявили 58 случаев незаконных врезок и подключений к системе газоснабжения. В правоохранительные органы направлено 43 материала. 24 человека привлечены к административной ответственности, 2 - к уголовной.

«Несанкционированное подключение к сетям газоснабжения - не только нарушение действующего законодательства, но и угроза безопасности. Лица, производящие самовольные врезки, используя подручные материалы, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь окружающих», - предупредили в компании.

Жителей Пензенской области, обладающих информацией о фактах несанкционированного подключения к газопроводам и хищении газа, просят сообщать об этом по телефону горячей линии 8-927-289-30-08 или на адрес электронной почты: prg@prg.sura.ru.

Источник — фото: Pixabay.com
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