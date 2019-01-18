18.01.2019 | 17:11

Более двух тысяч лет назад Иоанн Предтеча не выбирал специального места в Иордане, чтобы крестить Христа. Теперь прорубь должна соответствовать определенным стандартам.

«Купель, которая используется в крещенских мероприятиях, не должна быть глубже полутора метров. В данный момент здесь как раз глубина 90 сантиметров, там немножко поглубже», - рассказал мужчина.

Для удобства погружения христиан в освященную ледяную воду каждую купель оборудуют удобными спусками.

«Ступеньки, перила, в целях безопасности оградительная сетка будет пластмассовая. Чтобы никто не порезался, металлическую мы не используем, используем пластмассовую, крепиться будет за бруски», - рассказал бригадир Владимир Чавкин.

Всего в области будет оборудовано 40 иорданей. На территории Пензы их три: на ГПЗ-24, на улице Одоевского и в микрорайоне Заря.

«Во время купания на каждой купели будет организован спасательный пост, на котором будут дежурить в обязательном порядке спасатели, сотрудники центра ГИМС, водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра и представители администрации районов», - сообщил начальник отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

«В мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка будет задействовано свыше 400 сотрудников полиции. В то же время нам же будут оказывать помощь около 250 представителей объединений правоохранительной направленности», - добавил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Практика прошлых лет показала, что в крещенских купаниях принимают участие около 30 тысяч жителей Пензенской области.