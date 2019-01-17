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Общество | Жители Пензы предпочли веселиться на Новый год, а не сидеть в Интернете

17.01.2019|10:08
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В новогодние праздники сеть «МегаФона» в Пензе и области справилась с нагрузкой, превышающей показатели обычного дня более чем в два раза. Успешность голосовых и интернет-соединений в Поволжье составила 99% – при том, что праздничный интернет-трафик превысил 3 700 Тб. Наибольшая часть трафика пришлась на сеть 4G/LTE.

В Новый год (31 декабря – 1 января) через сеть оператора в Поволжье было «прокачано» 3 700 Тб, 2 700 из которых приняла сеть четвертого поколения.

Абоненты «МегаФона» в Пензенской области, как и в прошлом году, основную часть своих поздравлений совершали через быстрый мобильный Интернет. Интернет-трафик 31 декабря превысил 113 Тб.

По сравнению с предшествующим Новым годом доля высокоскоростного трафика также увеличилась, и если в прошлом сезоне 51% поздравлений был передан через сети 4G, то в этом году сеть четвертого поколения приняла уже 75% праздничного трафика.

Пики по трафику зафиксированы 31 декабря с 12:00 до 22:00 и уже 1 января с 13:00 до 23:00. Абоненты предпочли Интернету живое общение с друзьями и близкими, в чьем кругу встречали праздник.

«Традиционно с нагрузкой в новогоднюю ночь сеть «МегаФона» справилась успешно. Благодаря грамотно выстроенной мощной сети «МегаФона» в регионе, организованному круглосуточному дежурству успешность соединений была зафиксирована выше норматива. Особенно это важно было сделать в местах наибольшего скопления людей - на площади им. Ленина, Фонтанной площади, ЦПКиО им. Белинского и набережной Спутника.

В этом году праздничный интернет-трафик превысил прошлогодний в 2,2 раза», – прокомментировал директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

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