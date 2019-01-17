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Общество | Сугробы на пешеходных переходах создают угрозу безопасности горожан

17.01.2019|10:22
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В четверг, 17 января, на оперативном совещании в администрации Пензы обсуждалось состояние городских улиц после снегопада.

Как доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, ночью на дорогах областного центра работало 87 спецмашин. Усилия были сосредоточены на приведении в норму проезжей части.

Утром на линию вышло 107 единиц техники. В первую очередь они расчистят мосты и путепроводы. Наибольшее количество снега наблюдается на улицах Центральной, Суворова, путепроводе на улице Толстого, Привокзальной площади.

Как отметил глава администрации города Виктор Кувайцев, предстоит серьезная работа по расчистке тротуаров. Ночью была проведена механизированная уборка там, где может проехать трактор, а днем они будут чиститься вручную.

Мэр отметил, что на пешеходных переходах навалены огромные сугробы, которые, помимо дискомфорта, создают угрозу безопасности горожан.

«Уборкой пешеходных зон и дорожек в скверах будут заниматься специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». В работах задействовано более 120 человек и 29 единиц техники», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|17.01.2019 10:52|

Ну и спрашивается откуда вывозят снег тысячи кубов ежедневно,если вот такая картина кругом-кучи снега навалены на каждом углу прямо на тротуары?!

Гость|17.01.2019 10:53|

Позорище,весь город в сугробах! Техники не видно, Снегоплавильная машина явно одна не справляется... надо шт 10 и вывозить снег активнее

Гость|17.01.2019 10:55|

120 человек будут месяц город разгребать тротуары города. А за это время все утопчется,примерзнет и снова снега навалит сверху. Это не уборка-это позор!! Ильин сегодня с лопатой вышел на улицы города на уборку?!

Гость|17.01.2019 10:57|

У пешеходных переходов горы снега из за этого людей не видно. Очень опасно.

Гость|17.01.2019 11:06|

надо город-сугроб выкладывать в интернет-может тогда полетят чьи то шапки,а то без пинка у нас администрация работать не хочет

Гость|17.01.2019 11:12|

Тяжелые ветки со снегом висят на проводах-снег тяжелый провода могут не выдержать нагрузку!Почему не ведется обрезание веток?

Имя: Гость
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