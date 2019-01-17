17.01.2019 | 10:22

В четверг, 17 января, на оперативном совещании в администрации Пензы обсуждалось состояние городских улиц после снегопада.

Как доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, ночью на дорогах областного центра работало 87 спецмашин. Усилия были сосредоточены на приведении в норму проезжей части.

Утром на линию вышло 107 единиц техники. В первую очередь они расчистят мосты и путепроводы. Наибольшее количество снега наблюдается на улицах Центральной, Суворова, путепроводе на улице Толстого, Привокзальной площади.

Как отметил глава администрации города Виктор Кувайцев, предстоит серьезная работа по расчистке тротуаров. Ночью была проведена механизированная уборка там, где может проехать трактор, а днем они будут чиститься вручную.

Мэр отметил, что на пешеходных переходах навалены огромные сугробы, которые, помимо дискомфорта, создают угрозу безопасности горожан.

«Уборкой пешеходных зон и дорожек в скверах будут заниматься специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». В работах задействовано более 120 человек и 29 единиц техники», - сообщили в пресс-службе мэрии.