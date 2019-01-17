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Общество | Сотрудница музея Пензенской ТЭЦ-1 получила благодарность Минэнерго РФ

17.01.2019|16:57
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Хранитель музея энергетики Пензенской ТЭЦ-1 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») Вера Игнатова отмечена благодарностью Министерства энергетики РФ.

Оргкомитет фестиваля Всероссийского фестиваля «Вместе ярче - 2018» отметил большой вклад пензячки в его проведение. Документ подписал заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.

На фестивале Вера Игнатова провела тематические экскурсии по Пензенской ТЭЦ-1 для школьников и студентов. Она подробно рассказывала участникам о развитии энергетического комплекса региона, а также о его развитии за последние годы.

«Материалы для музея собирались в течение многих лет. Мы стараемся бережно сохранять память о тех, кто стоял у истоков, ценить их опыт. Я с удовольствием делюсь своими знаниями с подрастающим поколением. Кто знает, возможно, среди них есть и наши будущие коллеги», - отметила Вера Николаевна.

Увлекательные экскурсии по музею энергетики Вера Николаевна проводит на протяжении 14 лет. За этот серьезный срок с экспонатами музея ознакомилось не одно поколение жителей Пензы, а также гости из других городов.

Экспозиция музея представлена в трех залах, в них собраны документальные и вещественные экспонаты - в общей сложности более 2 500 единиц хранения. Также в залах музея проводятся мероприятия, приуроченные к годовщинам Великой Победы, Дню защиты детей, встречи с ветеранами ТЭЦ-1.

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