17.01.2019 | 10:52

В ночь на 17 января с Привокзальной площади Пензы были эвакуированы шесть автомобилей. Их владельцы оставили их возле здания вокзала, несмотря на просьбы мэрии убрать транспорт, мешающий уборке территории от снега.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, присутствовавшие при эвакуации, отправили машины на штрафстоянку. После этого спецтехника МУП «Пензадормост» смогла очистить площадь от снега.

На уборке территории были задействованы один грейдер, три трактора, два погрузчика и два пескотряса.

«На территории Привокзальной площади с 24:00 до 05:00 стоянка транспортных средств запрещена», - напоминает пресс-служба мэрии.