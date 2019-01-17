Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 янв 2019|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.14  |  $  66.76

Общество | С Привокзальной площади эвакуировали 6 машин, мешавших уборке снега

17.01.2019|10:52
Печать

В ночь на 17 января с Привокзальной площади Пензы были эвакуированы шесть автомобилей. Их владельцы оставили их возле здания вокзала, несмотря на просьбы мэрии убрать транспорт, мешающий уборке территории от снега.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, присутствовавшие при эвакуации, отправили машины на штрафстоянку. После этого спецтехника МУП «Пензадормост» смогла очистить площадь от снега.

На уборке территории были задействованы один грейдер, три трактора, два погрузчика и два пескотряса.

«На территории Привокзальной площади с 24:00 до 05:00 стоянка транспортных средств запрещена», - напоминает пресс-служба мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.01.2019 11:10|

Снег нужно очищать не спорю!Вопрос-как быть провожающим или встречающим пассажиров?

Гость|17.01.2019 11:33|

а зачем? Бейте их снегоотвалами и нет проблем. В следующий раз думать будут!

Гость|17.01.2019 11:40|

жопошники пензаинфощики

Гость|17.01.2019 11:42|

Гость писал(a):

!Вопрос-как быть провожающим или встречающим пассажиров?
открой ПДД, и почитай, чем стоянка отличается от остановки.

Гость|17.01.2019 11:59|

А что ж эвакуируют только с привокзальной площади?! В других не положенных местах автомобили не стоят?! Почему акцент на привокзальной площади?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 