Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 янв 2019|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.14  |  $  66.76

Общество | Прокуратура потребовала осветить улицы сел в Малосердобинском районе

17.01.2019|11:39
Печать

В нескольких населенных пунктах Малосердобинского района на улицах по ночам царит темнота. Как выяснила прокуратура, в четырех сельских администрациях не хватает фонарей.

Такая ситуация является нарушением федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Надзорное ведомство потребовало от властей обеспечить в селах необходимое уличное освещение, соответствующее нормативам.

«Прокурор района внес главам четырех органов местного самоуправления представления об устранении нарушений федерального законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|17.01.2019 11:57|

Попов мало в районе?! Приедут-освятят любое село в 5 сек. Недорого.

Гость|17.01.2019 12:01|

Сосновоборску не хотят такое написать?

Гость|17.01.2019 12:07|

Свечных заводиков не напасёшься, каждое село освещать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 