В нескольких населенных пунктах Малосердобинского района на улицах по ночам царит темнота. Как выяснила прокуратура, в четырех сельских администрациях не хватает фонарей.
Такая ситуация является нарушением федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
Надзорное ведомство потребовало от властей обеспечить в селах необходимое уличное освещение, соответствующее нормативам.
«Прокурор района внес главам четырех органов местного самоуправления представления об устранении нарушений федерального законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Попов мало в районе?! Приедут-освятят любое село в 5 сек. Недорого.