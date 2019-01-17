17.01.2019 | 11:39

В нескольких населенных пунктах Малосердобинского района на улицах по ночам царит темнота. Как выяснила прокуратура, в четырех сельских администрациях не хватает фонарей.

Такая ситуация является нарушением федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Надзорное ведомство потребовало от властей обеспечить в селах необходимое уличное освещение, соответствующее нормативам.

«Прокурор района внес главам четырех органов местного самоуправления представления об устранении нарушений федерального законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.