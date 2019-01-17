17.01.2019 | 18:05

«В 8 часов утра высокопреосвященнейший митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужит Божественную литургию в Воскресенском храме при архиерейском доме», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии Павел Матюшечкин.

От него в 10:00 19 января к колокольне Спасского собора отправится крестный ход, посвященный празднованию Крещения Господня.

Там владыка совершит чин великого освящения воды, а с 11:00 ее начнут раздавать всем желающим до 19:00. Бесплатно. А за пожертвование можно будет получить бутилированную жидкость с наклейкой с изображением главного православного храма Пензы.

«Мастер-класс по колокольному звону состоится в 11:30, в 12:30 и в 13:30, в любое это время каждый желающий может посетить это мероприятие», - добавил Павел Матюшечкин.

Также будет организовано несколько экскурсий, рассказывающих о строительстве храма. Любителей активного отдыха ждут катание на лошадях и собачьих упряжках, горячий чай и монастырская выпечка.