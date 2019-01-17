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Общество | Пензенцы прокатятся на лошадях и собачьих упряжках

17.01.2019|18:05
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«В 8 часов утра высокопреосвященнейший митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужит Божественную литургию в Воскресенском храме при архиерейском доме», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии Павел Матюшечкин.

От него в 10:00 19 января к колокольне Спасского собора отправится крестный ход, посвященный празднованию Крещения Господня.

Там владыка совершит чин великого освящения воды, а с 11:00 ее начнут раздавать всем желающим до 19:00. Бесплатно. А за пожертвование можно будет получить бутилированную жидкость с наклейкой с изображением главного православного храма Пензы.

«Мастер-класс по колокольному звону состоится в 11:30, в 12:30 и в 13:30, в любое это время каждый желающий может посетить это мероприятие», - добавил Павел Матюшечкин.

Также будет организовано несколько экскурсий, рассказывающих о строительстве храма. Любителей активного отдыха ждут катание на лошадях и собачьих упряжках, горячий чай и монастырская выпечка.

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Гость|17.01.2019 18:34|

Скоро все пересядем на упряжки. Бензин дорожает.....

Гость|17.01.2019 18:40|

Казаки будут на лошади которую у женщины отжали!?penzainform.ru писал(a):

. А за пожертвование можно будет получить бутилированную жидкость с наклейкой с изображением главного православного храма Пензы.
!!!??????Это уже не вода (Н2О),а вот ЧТО???

Гость|17.01.2019 18:53|

Так это лошадь которую ВАХМИСТР украл?

Гость|17.01.2019 18:56|

А вы уверены,что то,что происходит на фото безопасно для детей?Кто ответственный в случае несчастного случая?

Гость|17.01.2019 19:00|

Кто чистил снег у церкви и за чьи деньги? Город в снегу.

Имя: Гость
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