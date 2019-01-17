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Общество | Пензенцы показали актерское мастерство на театральном фестивале

17.01.2019|16:43
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Городской фестиваль «Посвящение театру» проводился сразу в двух залах. На втором этаже Центра русской хоровой и вокальной культуры свое искусство чтецов показали дети.

На первом разместились пожилые участники. Фестиваль не предполагал ограничений по жанрам, поэтому показывали пензенцы все, что душе хотелось, лишь бы было связано с театром, ведь идет его год. Артистом на несколько минут мог стать любой желающий.

Анатолий Тарасов, один из 46 участников конкурса, когда-то был педагогом. Мужчине 76 лет, он пишет стихи, пьесы и просто не мог остаться в стороне от фестиваля.

«Меня тянет к людям, чтобы я всегда был в гуще, так сказать, народа. И в школе занимался с ребятишками, и краевед», - рассказал Анатолий Тарасов.

Лучших из непрофессиональных артистов пригласят на гала-концерт, который состоится 27 марта - в День театра.

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