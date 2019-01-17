17.01.2019 | 17:18

Пенза приходит в себя после снегопада. Охватить своим вниманием сразу весь город работники жилищно-коммунальной сферы просто не в силах. Поэтому на подмогу им вышли чиновники разных ведомств и учреждений. Утро для мужчин из регионального министерства культуры и туризма началось с зарядки.

«Своим личным примером надо показывать, что для нас это важно и что мы тоже не остаемся в стороне и вносим свою посильную лепту в то, чтобы наш город был чище. В первую очередь чтобы всем нашим гражданам было комфортно и удобно передвигаться по городу после такого обильного снегопада», - отметил зам. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Альберт Кузьмиров уже несколько лет работает дворником. Зимний сезон сравнивает с посещением тренажерного зала - с той лишь разницей, что трудится не над своим телом, а над внешним видом тротуаров.

«Примерно на 5 кг похудел, вот так вот. У жены весы есть, взвесила она», - рассказал дворник.

За ночь большинство пензенских дорог расчистили. Первостепенной задачей было привести в порядок проезжие части.

«Дороги более-менее нормальные, а дворы не особо», - поделился водитель.

Некоторым даже с парковки тронуться не удавалось - и не только во дворах. Буксовали также на узких улицах: Литвинова, Байдукова, кое-где на Аустрина. Там дороги были похожи на стиральные доски.

Что же касается завалов по краям автомагистралей, то и до них дойдет очередь, говорят ответственные лица. Сугробы перевезут на полигон площадью 3,5 га.

«Трактора работают, они конусят снег - делают конус. Для дальнейшего хранения его», - объяснил мастер участка МУП «Пензадормост» Евгений Костров.

Через пару месяцев и там лед тронется. Все-таки весна не за горами.