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Общество | Большинство пензенских дорог расчистили за ночь

17.01.2019|17:18
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Пенза приходит в себя после снегопада. Охватить своим вниманием сразу весь город работники жилищно-коммунальной сферы просто не в силах. Поэтому на подмогу им вышли чиновники разных ведомств и учреждений. Утро для мужчин из регионального министерства культуры и туризма началось с зарядки.

«Своим личным примером надо показывать, что для нас это важно и что мы тоже не остаемся в стороне и вносим свою посильную лепту в то, чтобы наш город был чище. В первую очередь чтобы всем нашим гражданам было комфортно и удобно передвигаться по городу после такого обильного снегопада», - отметил зам. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Альберт Кузьмиров уже несколько лет работает дворником. Зимний сезон сравнивает с посещением тренажерного зала - с той лишь разницей, что трудится не над своим телом, а над внешним видом тротуаров.

«Примерно на 5 кг похудел, вот так вот. У жены весы есть, взвесила она», - рассказал дворник.

За ночь большинство пензенских дорог расчистили. Первостепенной задачей было привести в порядок проезжие части.

«Дороги более-менее нормальные, а дворы не особо», - поделился водитель.

Некоторым даже с парковки тронуться не удавалось - и не только во дворах. Буксовали также на узких улицах: Литвинова, Байдукова, кое-где на Аустрина. Там дороги были похожи на стиральные доски.

Что же касается завалов по краям автомагистралей, то и до них дойдет очередь, говорят ответственные лица. Сугробы перевезут на полигон площадью 3,5 га.

«Трактора работают, они конусят снег - делают конус. Для дальнейшего хранения его», - объяснил мастер участка МУП «Пензадормост» Евгений Костров.

Через пару месяцев и там лед тронется. Все-таки весна не за горами.

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Гость|17.01.2019 18:57|

Только дороги как стиральные доски стали.

Гость|17.01.2019 19:08|

Срезали верхушку в надежде,что остальное дочистят машины налогоплательщиков.Где щётки,мошенники.

Гость|17.01.2019 19:09|

Вчера в середине дня грохнулась огромная масса льда и снега с крыши дома по адресу ул. Славы, дом 6в на тротуар. Тротуар засыпало полностью (!) толщиной до одного метра. Ночью мороз. Все стало монолитом. По углам дома продолжают свисать огромные сосульки и снег, угрожающие жизни и здоровью пешеходов. А ведь это самый центр города, здесь и гостиница "Пенза", и мини-отель, и магазина, и огромное количество офисных помещений. За сутки смогли только огородить сигнальной лентой. Пешеходы спускаются на проезжую часть, на которой осталась лишь одна полоса движения благодаря "своевременной" очистке от снега и неродивых водителей, бросающих свой транспорт в месте, где остановка запрещена. По этой улице проходят не только горожане, но гости города. И это позор, хотя и весна не загорами.

Гость|17.01.2019 19:19|

penzainform.ru писал(a):

Через пару месяцев и там лед тронется. Все-таки весна не за горами.
Ливнёвки забиты ,где они есть,и весной город просто утонет.Плюс снега много ,а будет ещё больше,только вот базы хранения военной инженерной техники больше нет,а история с 1970 годом может повториться,не даром же был тендер № 0355100003618000033.Заказчик:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ"

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (комплекса гидротехнических сооружений Пензенского водохранилища на реке Суре Пензенской области (Сурский гидроузел)) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.12 818 000 р.

Гость|17.01.2019 19:19|

Позор,согласен.Даже два проспекта городских не приведены в надлежащий порядок.

Гость|17.01.2019 19:28|

Снег не вывезен,считай город не чищен!

Гость|17.01.2019 19:45|

Не трогать снег!!! Я лыжи купил!

Имя: Гость
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