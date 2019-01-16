16.01.2019 | 15:48

Представители социальной службы, специалисты ГО и ЧС, сотрудники органов опеки и попечительства отправились в рейд по неблагополучным семьям Октябрьского района.

На особом контроле находится 166 семей, попавших в социально опасное положение. Члены комиссии проверяли их жилищные условия, интересовались, не нужна ли людям помощь, напоминали родителям о необходимости обеспечения безопасности детей.

Специалисты отмечают, что такие профилактические рейды имеют положительный эффект.

«Например, у нас в зимние каникулы не было ни одного происшествия, то есть родители у нас все находились в хорошем, скажем так, трезвом состоянии, проводили досуг совместно с детьми. Это нас очень радует», - рассказала заведующая сектором отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Елена Бубнышева.

Кроме того, ввиду последних событий сотрудники МЧС рассказывали гражданам о правилах пользования газовым оборудованием и раздавали памятки. Тем, кого не удалось застать дома, листовки опустили в почтовые ящики.