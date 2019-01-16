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Общество | Попавшая под автобус кузнечанка получит помощь в Москве

16.01.2019|17:00
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Рейс был выполнен ради одного-единственного пассажира - 15-летней жительницы Пензенской области. Спецборт МЧС доставил ее в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. 10 января в Кузнецке на улице Белинского девочка попала под колеса автобуса, получила тяжкие телесные повреждения и находилась в местной больнице.

«Комбинированная, сочетанная - крайне тяжелая травма. Врачи Кузнецкой межрайонной детской больницы сработали на высшем уровне на своем этапе оказания экстренной помощи. Можно сказать, спасли жизнь ребенку: остановили кровотечение, провели противошоковые мероприятия, стабилизировали состояние», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

«Местное здравоохранение сделало все что можно. Сейчас ребенок поступает на этап для оказания специализированной помощи с высокими технологиями в условиях московского стационара», - рассказал реаниматолог-анестезиолог отряда «Центроспас» МЧС России Александр Попов.

Самолет, на котором девочку отправили в Москву, оборудован специальными модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пациентам во время полета. На борту больную сопровождали персонал аэромобильного спасательного отряда и психолог.

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