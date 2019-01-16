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Общество | Около 100 единиц спецтехники боролись со снегом в городе

16.01.2019|16:28
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Ни пройти, ни проехать - мокрый снег практически полностью парализовал движение в городе, хотя на борьбу со стихией было брошено около 100 единиц спецтехники.

«Работы начались, в МУП «Пензадормост» организованы постоянное круглосуточное дежурство, работают и посменно, и посуточно. Работы начались при первом же выпадении осадков, вся техника, которая у нас имеется, задействована», - сообщил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Чтобы снегоуборочным машинам не мешали водители-лихачи, колоны сопровождали экипажи ГИБДД. Однако количество осадков и их интенсивность сводили работу коммунальных служб практически к нулю. Автомобилисты были вынуждены передвигаться по снежной каше.

«Трудно ездить, двигаться невозможно», - отметила пензячка.

«Сейчас только проехали, почистили перед нами, шесть машин, а на Западной не чистят», - рассказал водитель муршрутки.

Стрелки спидометров редко поднимались выше отметки «40 километров в час», а порой вообще оставались на нулевой. Например, улицу Кураева перегородил грузовик. Другие участники дорожного движения стояли и смотрели, как водитель многотонной машины тщетно пытался выбраться из белого плена.

Наравне с автомобилистами страдали и пешеходы. Убрать такое количество осадков дворникам было не под силу.

Правда, кое-где на помощь людям пришла техника. Спецмашину город приобрел в начале года за 10 миллионов рублей. Она очищает от снега и посыпает реагентами узкие тротуары там, где не может проехать трактор, а летом она будет «пылесосить» улицы.

Одновременно с очисткой велась и работа по вывозу снега на полигоны. За сутки около семи тысяч кубометров было отправлено за город. По прогнозам синоптиков, в четверг погодные условия нормализуются.

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