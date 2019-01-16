16.01.2019 | 16:49

Строительная компания «Термодом» в начале нового года традиционно подвела итоги проделанной работы.

В 2018 году общая площадь завершенного строительства превысила 125,5 тысячи квадратных метров. Благодаря субсидированию ипотеки застройщиком жилье компании «Термодом» остается одним из самых доступных в Пензенской области. Но при этом у клиентов всегда есть выбор квартир на любой вкус и в любой ценовой категории.

Неслучайно компания «Термодом» в 2018-м стала лауреатом национальной премии в номинации «Доступное жилье (регионы России)», удостоилась главной награды в сфере жилищного строительства - золотого знака «Надежный застройщик России» (его вручили на всероссийском саммите в Санкт-Петербурге).

2018 год стал юбилейным для компании «Термодом» - ей исполнилось 20 лет. Этот праздник холдинг разделил вместе с тысячами людей, пришедшими на грандиозный фестиваль фестивалей в Спутнике.

Город Спутник - главный проект «Термодома» - продолжал развиваться в ушедшем году, радуя 30 тысяч живущих там сегодня людей.

Сданы в эксплуатацию два новых дома, владельцы квартир в которых по уже устоявшейся в компании традиции все вместе тепло и весело отпраздновали новоселье.

Открыт обновленный парк Спутника. Юные посетители теперь радуются еще большему количеству аттракционов.

Не прекращаются сезонные работы по благоустройству Города Спутника, в том числе по озеленению. Сотни деревьев и кустов выращены и посажены в 2018 году. И, что особенно радует, люди сами стали больше следить за экологией района, принимая активное участие в субботниках.

«Я - Спутник» - этот позывной в 2018-м начал отличать всех, кто по-настоящему счастлив в одном из самых красивых уголков Пензенской области.

Все больше семей с детьми выбирают Спутник. И этому есть вполне очевидное объяснение: для полноценного роста и воспитания детей в микрорайоне созданы отличные условия. На сегодняшний день в среднем уже в трех из четырех живущих здесь семей есть как минимум один ребенок.

В планах «Термодома» - приступить к строительству в Спутнике инновационной школы на 2 400 мест. Ведь в существующем учебном заведении, уже построенном компанией, новый учебный год начался сразу для 12 первых классов. Это рекорд для всего округа.

В Спутнике пытались побить рекорд страны, установив 20-метровый футбольный мяч во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Следить за спортивными баталиями на набережной собирались тысячи людей, в том числе из-за рубежа.

За вклад в подготовку к чемпионату мира по футболу в России компания «Термодом» отмечена главой Республики Мордовия.

Расширяется география строительства «Термодома»: в Заречном началось возведение жилого дома «Лесная симфония».

А в Пeнзе компания взяла на себя обязательство достроить проблемные дома. На улицах Пушкина и 8 Марта активно идут работы в помощь сотням участников долевого строительства, попавшим в непростое положение.

За деятельность в строительной отрасли главе «Термодома» в 2018 году вручена государственная награда. Указом Президента страны Рафику Ибрагимову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель России».

Компания «Термодом» уверенно развивается и наращивает темпы строительства. «Наши проекты масштабны и уникальны. Но главное - все они создаются для людей. Мы следуем от планов к мечте. И эта мечта общая для нас с вами - жить хорошо!» - заверили в компании.