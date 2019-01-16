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Общество | Эксперты рассказали пензякам о подводных камнях неофициальной работы

16.01.2019|15:58
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Эксперты GorodRabot.ru - портала, предлагающего более 3 000 вакансий с официальным трудоустройством в Пензе, проанализировали рынок труда и выделили несколько особенностей неофициальной работы в Пензе.

Считается, что работа без оформления трудового договора может приносить больший доход, чем официальное трудоустройство. По данным GorodRabot.ru, средняя официальная зарплата в Пензе составляет 35 226 рублей.

Серый заработок действительно может быть выше официального, однако нет никаких гарантий того, что работника не уволят в любой момент. Не имеющий трудового договора сотрудник не может взять кредит либо берет его на очень неудобных условиях. Пензенские банки весьма неохотно выдают займы неофициально трудоустроенным гражданам, даже если у них есть справка о доходах.

Кроме того, работодатели не оплачивают отпуск и листы нетрудоспособности. В случае болезни сотруднику приходится брать дни за свой счет или ходить больным на работу, рискуя получить хронические заболевания.

Также работники, не оформленные официально, чаще испытывают стресс из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Философ Джудит Батлер называет такое чувство прекарностью. Постоянное ощущение тревоги приводит к психологическим расстройствам, депрессии и алкоголизму.

Впрочем, есть пензенцы, которые предпочитают гибкий график работы - например, на дому или с неполным рабочим днем. Еще недавно считалось, что такое возможно лишь при нелегальном трудоустройстве. Однако сегодня ситуация изменилась. Многие фирмы идут навстречу высококвалифицированным специалистам и ценным сотрудникам, давая им возможность работать по собственному графику, лишь бы отдача была ощутимой.

Еще один важный момент заключается в том, что за тех, кто получает зарплату в конверте, работодатель не отчисляет взносы в пенсионный фонд. Таким работникам не стоит рассчитывать на приличную пенсию.

Можно, конечно, откладывать в негосударственный пенсионный фонд каждый месяц по 5 000 рублей, рассчитывая через 30 лет накопить 1 800 000. Хотелось бы верить, что за этот срок экономика и социальная сфера в стране укрепятся настолько, что нищая старость будет не страшна никому. Однако реалии нашей жизни подсказывают, что скорее всего большую часть этих накоплений съест инфляция.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|16.01.2019 16:12|

А какая разница отчисляются ли в ПФР взносы или нет, если вот уже почти 5 лет они "заморожены"?

Гость|16.01.2019 16:15|

Пенсий не будет через 10-15 лет вообще. Все к этому идет. Зачем что то отчислять? Работодатель за каждого работника отчисляет 50% во все фонды.

Гость|16.01.2019 16:17|

penzainform.ru писал(a):

средняя официальная зарплата в Пензе составляет 35 226 рублей.
... построен новый цирк, по Суре курсируют речные трамвайчики, на 12 троллейбусных и 28 автобусных маршрутов ежедневно выходят свыше 450 единиц общественного транспорта большой вместимости. На более чем 50 заводах и фабриках города ударно трудятся более 150 тыс. горожан...

Гость|16.01.2019 16:19|

у работающего не официально пенсионера не только получается больше з/п(считай без налога), да и пенсия больше, т.к. не трудоустроен...

Гость|16.01.2019 16:21|

Стаж 31 год - пенсия 7300.

Гость|16.01.2019 16:26|

Гость писал(a):

Стаж 31 год - пенсия 7300.
Стаж 25 лет, до пенсии еще 20.

Гость|16.01.2019 16:28|

Депутаты кроме баллов предлагают пенсию 40% от зарплаты. Депутат получает 500 000 - пенсия 200 000. Зарплата в Пензе 20 000 - пенсия 8 000. Нормально так?

Гость|16.01.2019 16:33|

penzainform.ru писал(a):

По данным GorodRabot.ru, средняя официальная зарплата в Пензе составляет 35 226 рублей.
это у кого такая средняя з.п

Гость|16.01.2019 16:37|

Гость писал(a):

это у кого такая средняя з.п
берут чинушу с зп 100 000 и уборщицу с зп 10 000, и средняя у них выходит 55 000, вот и весь расчёт, 5-й класс

Гость|16.01.2019 16:56|

Вдова +дама с трассы= в среднем обе не порядочные.

Гость|16.01.2019 17:10|

до пенсии мужикам не дожить деньги в сирию или в крым наш

Гость|16.01.2019 17:39|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/menblog

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