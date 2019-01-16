16.01.2019 | 15:58

Эксперты GorodRabot.ru - портала, предлагающего более 3 000 вакансий с официальным трудоустройством в Пензе, проанализировали рынок труда и выделили несколько особенностей неофициальной работы в Пензе.

Считается, что работа без оформления трудового договора может приносить больший доход, чем официальное трудоустройство. По данным GorodRabot.ru, средняя официальная зарплата в Пензе составляет 35 226 рублей.

Серый заработок действительно может быть выше официального, однако нет никаких гарантий того, что работника не уволят в любой момент. Не имеющий трудового договора сотрудник не может взять кредит либо берет его на очень неудобных условиях. Пензенские банки весьма неохотно выдают займы неофициально трудоустроенным гражданам, даже если у них есть справка о доходах.

Кроме того, работодатели не оплачивают отпуск и листы нетрудоспособности. В случае болезни сотруднику приходится брать дни за свой счет или ходить больным на работу, рискуя получить хронические заболевания.

Также работники, не оформленные официально, чаще испытывают стресс из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Философ Джудит Батлер называет такое чувство прекарностью. Постоянное ощущение тревоги приводит к психологическим расстройствам, депрессии и алкоголизму.

Впрочем, есть пензенцы, которые предпочитают гибкий график работы - например, на дому или с неполным рабочим днем. Еще недавно считалось, что такое возможно лишь при нелегальном трудоустройстве. Однако сегодня ситуация изменилась. Многие фирмы идут навстречу высококвалифицированным специалистам и ценным сотрудникам, давая им возможность работать по собственному графику, лишь бы отдача была ощутимой.

Еще один важный момент заключается в том, что за тех, кто получает зарплату в конверте, работодатель не отчисляет взносы в пенсионный фонд. Таким работникам не стоит рассчитывать на приличную пенсию.

Можно, конечно, откладывать в негосударственный пенсионный фонд каждый месяц по 5 000 рублей, рассчитывая через 30 лет накопить 1 800 000. Хотелось бы верить, что за этот срок экономика и социальная сфера в стране укрепятся настолько, что нищая старость будет не страшна никому. Однако реалии нашей жизни подсказывают, что скорее всего большую часть этих накоплений съест инфляция.