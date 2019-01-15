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Общество | В пензенской многоэтажке незаконно лечили алкоголиков и наркоманов

15.01.2019|16:02
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Благие намерения обернулись грубым нарушением закона. Некая организация приводила в норму и ставила на ноги людей, потерявших смысл жизни и ориентацию в обществе. Там, где все происходило, делать этого было нельзя.

«Фонд «Новая эра» осуществляет деятельность по медицинской и социальной реабилитации лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию, связанную с употреблением ими наркотических средств, злоупотреблением алкоголем и другими химическими средствами.

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что фонд «Новая эра» располагается в жилом помещении многоквартирного дома, что не допускается и противоречит санитарно-эпидемиологическому законодательству», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Алена Бутакова.

То есть по соседству с добропорядочными гражданами, проживающими в своих квартирах, лечились больные алкоголизмом и наркоманией люди.

«В ходе проверки установлено, что не все лица, которые там находятся, обладают необходимыми медицинскими документами», - добавила Алена Бутакова.

Использование жилого помещения «Новой эрой» не по назначению прекращено. Таково решение Ленинского районного суда.

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Гость|15.01.2019 18:52|

Хорошим ведь, нужным делом занималась Новая эра, так нет ведь, прикрыли!

Гость|15.01.2019 19:01|

А они там эти на белоснежных краватях спали или на грзных деревянных щитах ?

Гость|15.01.2019 19:02|

А куда теперь нам кто клеем дышит ? Нам что делать теперь ?

Гость|15.01.2019 19:47|

Вы там клеем дышали?

Имя: Гость
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