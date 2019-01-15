Благие намерения обернулись грубым нарушением закона. Некая организация приводила в норму и ставила на ноги людей, потерявших смысл жизни и ориентацию в обществе. Там, где все происходило, делать этого было нельзя.
«Фонд «Новая эра» осуществляет деятельность по медицинской и социальной реабилитации лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию, связанную с употреблением ими наркотических средств, злоупотреблением алкоголем и другими химическими средствами.
Вместе с тем в ходе проверки установлено, что фонд «Новая эра» располагается в жилом помещении многоквартирного дома, что не допускается и противоречит санитарно-эпидемиологическому законодательству», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Алена Бутакова.
То есть по соседству с добропорядочными гражданами, проживающими в своих квартирах, лечились больные алкоголизмом и наркоманией люди.
«В ходе проверки установлено, что не все лица, которые там находятся, обладают необходимыми медицинскими документами», - добавила Алена Бутакова.
Использование жилого помещения «Новой эрой» не по назначению прекращено. Таково решение Ленинского районного суда.
Хорошим ведь, нужным делом занималась Новая эра, так нет ведь, прикрыли!