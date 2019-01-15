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Общество | Прокурор Александр Плющ станет надзирать за пензенскими колониями

15.01.2019|13:51
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На должность пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен советник юстиции Александр Плющ. Таков приказ Генерального прокурора РФ от 10 января 2019 года № 1-к.

Александр Плющ родился в 1983 году в Ленинграде. В 2006 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период с августа 2000 по декабрь 2009 года проходил военную службу в Вооруженных Силах РФ.

В декабре 2009 года Александр Александрович принят на службу в прокуратуру Пензенской области на должность помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Имеет ученую степень кандидат юридических наук.

«С 18 октября 2012 Александр Плющ занимал пост старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защите. В 2018 году на него неоднократно возлагалось исполнение обязанностей пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Женат, имеет двоих детей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Источник — фото - www.procpenza.ru
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Гость|15.01.2019 19:33|

Гость писал(a):

Это его сын. А ещё его отец был когда-то начальником артинститута. И не хохлы они. С Брянской области отец.
Сельской здравницей руководит бывший начальник Артухи

Имя: Гость
Комментарий:

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