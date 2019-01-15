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Общество | Кузнецкие «койки» из стульев и досок обсуждает вся Россия

15.01.2019|15:25
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Фотографии палаты терапевтического отделения Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области стали предметом обсуждения в многомилионных группах в социальной сети «ВКонтакте». Изначально их выложили в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимом.

На снимках запечатлены доски, уложенные на стулья.

Жители Кузнецка сразу узнали стены родной больницы и стали делиться воспоминаниями о своем пребывании в ней и мнениями о новых «койках». Оказалось, что подобные «места» там обустраивают регулярно.

«Мама у меня вообще в коридоре на двух стульях без досок в том году лежала», «Так обычно выходят из положения на выходных. Когда выписки нет. В понедельник переляжете на нормальную кровать. Мы с мамой тоже двое суток в коридоре лежали. С субботы. В понедельник перевели в палату», «Это было уже 2 года назад. Маму с воспалением легких положили именно на такую «кровать». Зрелище, конечно, не для слабонервных, когда видишь человека в тяжелом состоянии на такой кушетке», - написали горожане.

Некоторые кузнечане нашли плюсы в необычных «койках»: «Это лучше, чем отказ в госпитализации вовсе в связи с отсутствием мест», «Лучше на такой, чем на сетке. Даже под сетку подкладываем доски. А тут, быстро собрали и быстро разобрали. Из отделения в отделение быстро перенести. Сообразительные, однако».

Позже появилась информация, что на доски пациентов действительно укладывают ввиду большого количества экстренных госпитализаций и нехватки мест.

«Медперсонал тут ни при чем! Места и палаты не они урезают. Это в министерство вам, товарищи! Медики и сами не рады такой ситуации, поверьте!», «Сейчас опять начнут шмонать медперсонал, а люди в министерстве здравоохранения, как всегда, останутся в стороне», - отреагировали жители Кузнецка.

Обозначили люди и другую актуальную проблему - с местным моргом, где тела якобы укладывают на полу. «Да, дофига чего нужно(((( и хирургический корпус, который уже лет 20 строится... Боюсь, новый морг та же участь постигнет», - пессимистично высказалась кузнечанка.

Жители разных городов России оценили креативный подход кузнецких медиков: «Это даже смешно прокомментировать нельзя. Потому что не смешно абсолютно», «А вы говорите, у нас больницы не современные. Какой дизайнерский ремонт в стиле лофт замутили!», «Ортопедические, прямиком из Сколково», «Что ты скажешь на это, Илон Маск?», «И за ето государство выделило 5 млрд руб.».

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Гость|15.01.2019 15:41|

В Пензе в моргах нет каталок,а ты в деревне хочешь.

Гость|15.01.2019 15:43|

Что скажет губернатор , что скажет медицинский министор ? Что скажут в Москве ?

Гость|15.01.2019 15:44|

Наверное это потому что собор не достроен...

Гость|15.01.2019 15:49|

Ну приедет какой-нибудь чиновник и заставит полы помыть...

Гость|15.01.2019 15:55|

Оптимизация. Бережливая больница. Собери себе койку сам!

Гость|15.01.2019 15:56|

Гость писал(a):

Ну приедет какой-нибудь чиновник и заставит полы помыть...
Чиновник уже заставил кровать из досок выложить.

Гость|15.01.2019 15:57|

Держи зав. отделением выговор, а то и увольнение

Гость|15.01.2019 15:59|

стручкова надо давно гнать,но своих не здают лучше люди пускай умирают а они богатеют.

Гость|15.01.2019 16:00|

Но у нас в ПЕНЗЕ самые лучшие бордюры.что еще надо

Гость|15.01.2019 16:05|

кому то ввалят люлей теперь

Гость|15.01.2019 16:05|

Пензаинформ, молодцы! Фотки сохранили, так как пост в ВК уже удалили. А все СМИ на него ссылались.

Гость|15.01.2019 16:06|

Охринеть ... вот это я понимаю развалили так развалили ... прорыв прямо на лицо. Я надеюсь министр здравоохранения с обслугой и околокормящиеся уже с рапортами к увольнению у дверей прокуратуры сидят ?

Гость|15.01.2019 16:08|

Выглядит креативно, это случайно не доски от гроба отечественной медицины

Гость|15.01.2019 16:09|

Гость писал(a):

Выглядит креативно, это случайно не доски от гроба отечественной медицины
В легкую могут с этих досок и захоронить, больной свои доски приносит ?

Гость|15.01.2019 16:11|

Как раз хотел спросить. Может уже больные со своими досками должны на госпитализацию идти? На всех досок то не напасешься.

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Имя: Гость
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