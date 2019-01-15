15.01.2019 | 15:25

Фотографии палаты терапевтического отделения Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области стали предметом обсуждения в многомилионных группах в социальной сети «ВКонтакте». Изначально их выложили в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимом.

На снимках запечатлены доски, уложенные на стулья.

Жители Кузнецка сразу узнали стены родной больницы и стали делиться воспоминаниями о своем пребывании в ней и мнениями о новых «койках». Оказалось, что подобные «места» там обустраивают регулярно.

«Мама у меня вообще в коридоре на двух стульях без досок в том году лежала», «Так обычно выходят из положения на выходных. Когда выписки нет. В понедельник переляжете на нормальную кровать. Мы с мамой тоже двое суток в коридоре лежали. С субботы. В понедельник перевели в палату», «Это было уже 2 года назад. Маму с воспалением легких положили именно на такую «кровать». Зрелище, конечно, не для слабонервных, когда видишь человека в тяжелом состоянии на такой кушетке», - написали горожане.

Некоторые кузнечане нашли плюсы в необычных «койках»: «Это лучше, чем отказ в госпитализации вовсе в связи с отсутствием мест», «Лучше на такой, чем на сетке. Даже под сетку подкладываем доски. А тут, быстро собрали и быстро разобрали. Из отделения в отделение быстро перенести. Сообразительные, однако».

Позже появилась информация, что на доски пациентов действительно укладывают ввиду большого количества экстренных госпитализаций и нехватки мест.

«Медперсонал тут ни при чем! Места и палаты не они урезают. Это в министерство вам, товарищи! Медики и сами не рады такой ситуации, поверьте!», «Сейчас опять начнут шмонать медперсонал, а люди в министерстве здравоохранения, как всегда, останутся в стороне», - отреагировали жители Кузнецка.

Обозначили люди и другую актуальную проблему - с местным моргом, где тела якобы укладывают на полу. «Да, дофига чего нужно(((( и хирургический корпус, который уже лет 20 строится... Боюсь, новый морг та же участь постигнет», - пессимистично высказалась кузнечанка.

Жители разных городов России оценили креативный подход кузнецких медиков: «Это даже смешно прокомментировать нельзя. Потому что не смешно абсолютно», «А вы говорите, у нас больницы не современные. Какой дизайнерский ремонт в стиле лофт замутили!», «Ортопедические, прямиком из Сколково», «Что ты скажешь на это, Илон Маск?», «И за ето государство выделило 5 млрд руб.».