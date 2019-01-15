15.01.2019 | 17:39

Анастасию Юдину интересовало, чего ей в ближайшее время ждать от работы.

«Именно в Святки идет такое время, когда открыт портал между всеми тремя мирами - Навью, Явью и Правью, то есть информация идет и снизу, и сверху. В общем-то, считалось всегда, что оптимально получать информацию от Бога, Абсолюта, ноосферы», - отметил астропсихолог Николай Денисенко.

Он предложил разные способы гадания, при этом заверив, что бояться этого слова не нужно. «Га» - на старославянском означает дорога, «дать» - указать путь.

В итоге остановились на картах Таро. Первый знак появился сразу же. Насте не удалось ровно снять колоду, а значит, вариантов развития дальнейших событий возможно несколько. Затем перед гостьей открыли ее прошлую, настоящую и будущую карьеру.

В настоящем Таро указали на сильную конкуренцию в рабочем коллективе, а картина будущего из-за многозначности не дала прямого ответа. Просто в ближайшее время нужно делать то, что должна, быть волевой и решительной.

Дорога указана, а как по ней двигаться, зависит от человека. И все же Николай Денисенко предупреждает, что хоть время и благодатно для гадания, к нему все равно нужно относиться с большой осторожностью. Особенно если это касается зеркал: они открывают вход в другое измерение и притянуть могут кого угодно.

«Если свечку зажечь, да еще это сделать в полночь и в одиночестве, то человек меняет свое сознание, входит в измененное состояние сознания, а уж там чего только ни может произойти. Если эзотерическим языком сказать, или паранормальным, тут вокруг нас витает куча разных сущностей», - добавил Николай Денисенко.

Но если кто-то не боится вопросить о будущем, то они могут успеть это сделать до Крещения.