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Общество | Астролог предупредил пензенцев об осторожности при гаданиях

15.01.2019|17:39
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Анастасию Юдину интересовало, чего ей в ближайшее время ждать от работы.

«Именно в Святки идет такое время, когда открыт портал между всеми тремя мирами - Навью, Явью и Правью, то есть информация идет и снизу, и сверху. В общем-то, считалось всегда, что оптимально получать информацию от Бога, Абсолюта, ноосферы», - отметил астропсихолог Николай Денисенко.

Он предложил разные способы гадания, при этом заверив, что бояться этого слова не нужно. «Га» - на старославянском означает дорога, «дать» - указать путь.

В итоге остановились на картах Таро. Первый знак появился сразу же. Насте не удалось ровно снять колоду, а значит, вариантов развития дальнейших событий возможно несколько. Затем перед гостьей открыли ее прошлую, настоящую и будущую карьеру.

В настоящем Таро указали на сильную конкуренцию в рабочем коллективе, а картина будущего из-за многозначности не дала прямого ответа. Просто в ближайшее время нужно делать то, что должна, быть волевой и решительной.

Дорога указана, а как по ней двигаться, зависит от человека. И все же Николай Денисенко предупреждает, что хоть время и благодатно для гадания, к нему все равно нужно относиться с большой осторожностью. Особенно если это касается зеркал: они открывают вход в другое измерение и притянуть могут кого угодно.

«Если свечку зажечь, да еще это сделать в полночь и в одиночестве, то человек меняет свое сознание, входит в измененное состояние сознания, а уж там чего только ни может произойти. Если эзотерическим языком сказать, или паранормальным, тут вокруг нас витает куча разных сущностей», - добавил Николай Денисенко.

Но если кто-то не боится вопросить о будущем, то они могут успеть это сделать до Крещения.

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Гость|15.01.2019 18:43|

penzainform.ru писал(a):

астропсихолог Николай Денисенко
Интересно, налог он платит как самозанятый? В видах работ и предпринимательской деятельности такого рода занятия нет. И соблюдает ли права потребителей?

Гость|15.01.2019 18:50|

На Колыму его,погоду угадывать.

Гость|15.01.2019 19:37|

а если в дом елку срубленную занести то волос рости небудет

Гость|15.01.2019 19:38|

хорошо живет

один плед скоко стоит

Гость|15.01.2019 19:47|

Да он же хахол-аферист раньше в карты в буру гоняли на хазах а щас АСТРОЛОГ.

Гость|15.01.2019 19:50|

Гость писал(a):

Гость|15.01.2019 19:37|

а если в дом елку срубленную занести то волос рости небудет

А если, до выслуги лет,воинскую фуражку на голове носить,то волос на голове не останется,но появятся способности к астропсихологии.И к тарологии.И ещё к Учительствованию за валюту.Весьма не хилую в сотнях с ученика выражается.

Правда,гадать на Таро ни сам Учитель,ни его ученики не умеют,так как мало знать названия и значения карт,нужно ещё их видеть и понимать,но это уже нюансы,недостойные внимания Учителя.

Гость|15.01.2019 20:03|

все ясно

к преседателю ТСЖ его направить

пусть ей погадает

она его сразу напоит чайком с тортиком

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