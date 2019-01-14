14.01.2019 | 14:10

К следующей зиме во дворце спорта «Рубин» в Пензе должно стать тепло. Такую задачу перед городскими властями поставил губернатор Иван Белозерцев, получивший от жителя областного центра жалобу на температуру в спортивном учреждении.

По словам главы региона, в «Рубине» холодно, потому что торцевая стена практически полностью выполнена из стекла. Чтобы во дворце стало теплее, нужно смонтировать там дополнительные радиаторные батареи или организовать приток подогретого воздуха с помощью специальной установки.

«Поручение главе администрации - до 1 марта представить предложение. Не на бумаге: «мы проработали, мы рассмотрели, мы подумали, нам взгрустнулось», - а конкретное предложение по решению этого вопроса.

Понятно, что в этом году в холодное время мы уже сделать не сможем ничего, но на следующий к наступлению холодного времени там температурный режим должен быть другим. Надо подготовить проектное решение, заложить финансовые средства и решить проблему», - распорядился Иван Белозерцев в понедельник, 14 января.

Одновременно губернатор поручил доработать и освещение территории дворца спорта.