14.01.2019 | 16:25

В Колышлейской районной больнице завершился ремонт хирургического отделения. Работы проводились за счет средств областного бюджета. На эти цели затрачено более 4 млн рублей.

В отделении полностью заменена электропроводка, канализационные трубы, двери, покрашены и отделаны палаты, установлена новая мебель.

Кроме того, в больнице приведен в порядок переход между поликлиникой и стационаром, а также санузел в поликлинике.

«Недавно в учреждении здравоохранения завершился ремонт терапевтического отделения, и теперь пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», - сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

Согласно проектно-сметной документации, общая сумма ремонта составила порядка 9 млн рублей.