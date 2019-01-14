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Общество | В Колышлейской районной больнице отремонтировали отделение хирургии

14.01.2019|16:25
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В Колышлейской районной больнице завершился ремонт хирургического отделения. Работы проводились за счет средств областного бюджета. На эти цели затрачено более 4 млн рублей.

В отделении полностью заменена электропроводка, канализационные трубы, двери, покрашены и отделаны палаты, установлена новая мебель.

Кроме того, в больнице приведен в порядок переход между поликлиникой и стационаром, а также санузел в поликлинике.

«Недавно в учреждении здравоохранения завершился ремонт терапевтического отделения, и теперь пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», - сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

Согласно проектно-сметной документации, общая сумма ремонта составила порядка 9 млн рублей.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|14.01.2019 16:47|

Палата для ВИП персон на последнем фото?

Гость|14.01.2019 16:52|

Провели ремонт, значит закроют.

Гость|14.01.2019 17:18|

Сегодня это воспринимается как достижение. Обычный ремонт.

Гость|14.01.2019 17:27|

А на первом фото полиэтиленовая труба на мамом видном месте кривая)) Мастера просто "супер"...

Гость|14.01.2019 17:40|

Подводка к радиаторам атассс)) сразу про 9 миллионов вопрос...)никакой эстетики,колхоз....

Имя: Гость
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