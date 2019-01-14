В Колышлейской районной больнице завершился ремонт хирургического отделения. Работы проводились за счет средств областного бюджета. На эти цели затрачено более 4 млн рублей.
В отделении полностью заменена электропроводка, канализационные трубы, двери, покрашены и отделаны палаты, установлена новая мебель.
Кроме того, в больнице приведен в порядок переход между поликлиникой и стационаром, а также санузел в поликлинике.
«Недавно в учреждении здравоохранения завершился ремонт терапевтического отделения, и теперь пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», - сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.
Согласно проектно-сметной документации, общая сумма ремонта составила порядка 9 млн рублей.
Палата для ВИП персон на последнем фото?