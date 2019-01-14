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Общество | Пензенские пенсионеры зажигательно отметили старый Новый год

14.01.2019|16:12
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Артрит, артроз, высокое давление - все болезни ушли, как только зазвучала музыка. Не щадя коленей и проверяя сердечно-сосудистую систему на прочность, «девочки» и «мальчики» (как они сами себя называют) устроили зажигательную встречу старого Нового года.

«Вообще настрой великолепный! Зима снежная, не такие сильные морозы. Зима такая именно, какая она должна быть», - порадовалась участница праздника Галина Подборнова.

На танцполе вспоминали вечеринки конца 60-х годов прошлого века. Отличие было лишь в соотношении девчонок и мальчишек - статистика даже уже не 10:9. Но и эта проблема для опытных людей решаема, женщины приглашали на танец друг друга.

Если сидеть на месте, то потом останется только вздыхать: ах, какой был мужчина, настоящий полковник...

А какой Новый год без конкурсов и подарков? Организаторы задавали вопросы, касающиеся его празднования в разных странах, и правильно ответившим вручали сладкие призы.

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