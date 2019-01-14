14.01.2019 | 18:06

Пензенские легкоатлеты пожаловались губернатору на холод, царящий во дворце спорта «Рубин». Директор учреждения Михаил Ревунов подтвердил, что в зале действительно не жарко, хотя несколько лет назад поменяли все батареи.

«Здесь у нас температура в пределах 10-12, но хотелось бы немножко побольше», - рассказал Михаил Ревунов.

Причин холода несколько. Во-первых, одна стена в легкоатлетическом манеже практически целиком из стекла. Но это не самый важный фактор. Изначально в «Рубине» все же было комфортнее, когда к нему от котельной на Западной вела отдельная труба. Потом схему подачи тепла изменили.

«Поставили бойлер. И мы из холодной воды вынуждены делать горячую воду, для того чтобы спортсмены мылись и для того чтобы заливать лед, чтобы он был качественный на ледовой арене. И соответственно температура порядком у нас падает», - добавил Михаил Ревунов.

На оперативном совещании губернатор отметил, что проблемы «Рубина» надо решать. Иван Белозерцев озвучил несколько вопросов, касающихся спорта и поступивших к нему посредством социальной сети. Например, горожане спросили, почему в Пензе не проводятся зимние автогонки, которые были так популярны несколько лет назад.

«В позапрошлом проводили, если не ошибаюсь. В прошлом году что-то снега мало, вы переживали. Сейчас снега много - давайте предложения», - призвал Иван Белозерцев.

На совещании прозвучала важная новость: в 2021 году из федерального бюджета Пензенская область должна получить 250 миллионов рублей на строительство ФОКа, где планируют развивать фигурное катание.

«В областном центре это надо делать, это понятно. Давайте думать где. И город по площадке думайте, может быть в Арбеково, может быть в Спутнике, я не знаю. Давайте думать», - предложил глава региона.

Также, по мнению губернатора, в Пензе необходимо организовать более комфортные условия для лыжников: обустроить нормальную базу с прокатом, раздевалками и кафе.