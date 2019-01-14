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Общество | Министру Стрючкову поручено восстанавливать медкабинеты в учреждениях

14.01.2019|17:58
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Одним из вопросов, обсуждавшихся на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 14 января, стало оказание медицинской помощи жителям.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 73,3 года, тогда как общероссийский показатель - 72,7 года.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков доложил о роли, которую играет первичная медико-санитарная помощь.

«Имеются и используются 25 передвижных медкомплексов, 13 флюорографов и 4 маммографа. Мы разработали положение об использовании новых 6 передвижных спецавтомобилей для работы мобильных бригад, утвержден план-график работы комплексов в районах на первый квартал 2019 года», - доложил он.

Однако это не удовлетворило Ивана Белозерцева.

«Если бы был серьезный результат по показателям смертности, то можно было бы утверждать, что мы идем по правильному пути. Но это, к сожалению, не так», - констатировал Иван Белозерцев.

«Губернатор поручил в недельный срок представить программу эффективной первичной помощи гражданам. Она должна предусматривать восстановление медицинских кабинетов в различных учреждениях, трудоустройство в них не только медсестер, но и врачей. Кроме того, глава региона предложил проводить диспансеризацию непосредственно на предприятиях», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото: health.pnzreg.ru/
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Гость|14.01.2019 18:12|

Зачем развалили советскую систему и кто понесёт за это ответственность?

Гость|14.01.2019 18:16|

Да ничего они создавать и не собираются, одна болтовня и флешмобы.

Гость|14.01.2019 18:17|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор поручил в недельный срок представить программу эффективной первичной помощи гражданам.
Нельзя исправить за день то что разваливали ,при полном попустительстве руководства области, с 2015 года.

Гость|14.01.2019 18:18|

Все эти страданья только ради тёплого кресла,которое шатается под попой.

Гость|14.01.2019 18:19|

Да все "сделают на бумаге"

Гость|14.01.2019 18:21|

В больницах то на прием не пробъешься (зато платные пожалуйста). А кресла уже пора освобождать от бездельников.

Гость|14.01.2019 18:28|

Снег убрать не можете, за медицину взялись!

Гость|14.01.2019 18:30|

Сегодня понедельник.

Гость|14.01.2019 18:38|

По мотивам австрийских сказок.

Гость|14.01.2019 18:49|

Иван Александрович, от лица родителей просим вас восстановить медкабинеты, а также медработников в детских садах и школах. Это ведь крайне опасно или все ждут несчастного случая? в филиалах детских садов медики только числятся, они якобы посещают их 1 раз в неделю на 2 часа, но по факту и 1 раз не приходят. В группы берут больных детей вместе со здоровыми, воспитатели не могут ничего сказать родителям, т.к. у них нет мед образования и они не имеют право ставить диагноз. В школах ситуация немного лучше, но так же есть проблемы. Школы работают до 8, а медики до 12

Гость|14.01.2019 18:53|

Гость писал(a):

Школы работают до 8, а медики до 12
И что вас не устраивает?

Гость|14.01.2019 18:55|

Только ...... не может понять,что не устраивает.

Гость|14.01.2019 18:57|

Сначала специалистов найдите, зарплату дайте, в бюджет не заложено увеличение работников здравоохранения, опять одни слова! Все предложите предложите, когда работать

Гость|14.01.2019 19:03|

Гость писал(a):

Иван Александрович, от лица родителей просим вас восстановить медкабинеты, а также медработников в детских садах и школах
Не сюда пиши, а в его Твиттер! Здешние новости он не уважает, а потому и не читает!

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