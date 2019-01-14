14.01.2019 | 17:58

Одним из вопросов, обсуждавшихся на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 14 января, стало оказание медицинской помощи жителям.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 73,3 года, тогда как общероссийский показатель - 72,7 года.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков доложил о роли, которую играет первичная медико-санитарная помощь.

«Имеются и используются 25 передвижных медкомплексов, 13 флюорографов и 4 маммографа. Мы разработали положение об использовании новых 6 передвижных спецавтомобилей для работы мобильных бригад, утвержден план-график работы комплексов в районах на первый квартал 2019 года», - доложил он.

Однако это не удовлетворило Ивана Белозерцева.

«Если бы был серьезный результат по показателям смертности, то можно было бы утверждать, что мы идем по правильному пути. Но это, к сожалению, не так», - констатировал Иван Белозерцев.

«Губернатор поручил в недельный срок представить программу эффективной первичной помощи гражданам. Она должна предусматривать восстановление медицинских кабинетов в различных учреждениях, трудоустройство в них не только медсестер, но и врачей. Кроме того, глава региона предложил проводить диспансеризацию непосредственно на предприятиях», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.