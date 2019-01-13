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Общество | Жители Арбекова пожаловались на ночной шум в баре «Гризли»

13.01.2019|10:50
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Проверка выявила нарушения в работе бара «Гризли», расположенного в многоквартирном доме на проспекте Строителей в Пензе. Представители различных структур - городской администрации, областного правительства и полиции - наведались туда после жалоб местных жителей на шум.

Как оказалось, в увеселительном заведении действительно имеет место повышенный уровень шума от музыкальной аппаратуры вечером и ночью. Также зафиксированы факты грубого нарушения закона при продаже алкоголя.

«Выявлено отсутствие регистрационных документов на осуществление деятельности лицом, оказывающим услуги общественного питания, подключения к ЕГАИС при реализации пива и пивных напитков, «Уголка потребителя», вывески, оформленной в соответствии с требованиями правил оказания услуг общественного питания населению», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В итоге за незаконную розничную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также нарушение тишины и покоя граждан на руководство бара составили протоколы. Директора заведения пригласили в мэрию для ознакомления с нормативными требованиями.

«Информация о результатах проведенного мониторинга будет направлена в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области», - резюмировали в городской администрации.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|13.01.2019 10:58|

Отличный бар бухло дешевое и телочки правильные

Гость|13.01.2019 11:09|

Пенза город для пенсов! Здесь хорошо доживать жизнь. А молодёж пусть в Москву едет там клубы, макдональдсы...

Гость|13.01.2019 11:16|

Гость писал(a):

пусть в Москву едет там клубы, макдональдсы...
Этого добра и здесь хватает. Работы скажи нет нормальной с достойной оплатой.

Имя: Гость
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