13.01.2019 | 16:03

Главу администрации Пензы Виктора Кувайцева возмутило состояние дома № 41 на улице Беляева. Он посетил бывшее общежитие в воскресенье, 13 января.

Мэр увидел обледенелые и занесенные снегом подступы к зданию со стороны двора, мусор на лестницах. Входная дверь открыта настежь. Батареи на первом этаже демонтированы, поэтому температура практически такая же, как на улице.

«По итогам осмотра градоначальник сделал вывод о ненадлежащем отношении к своим обязанностям управляющей компании ЖЭМУП № 7 и низком уровне социальной ответственности жильцов, о чем свидетельствуют и накопившиеся долги за оплату коммунальных услуг», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Виктор Кувайцев заявил о необходимости срочного принятия мер, чтобы не довести еще одно общежитие, переданное в ведение муниципалитета, до аварийного состояния, и напомнил о судьбе зданий на улицах Ударной, 35, и Кулибина, 10.

Он поручил своему заместителю Денису Леонтьеву организовать совещание с руководством управляющей организации и представителями областной госжилстройтехинспекции, чтобы обсудить ситуацию и начать что-то делать.

«В первую очередь необходимо ликвидировать наледь и сосульки, привести в порядок входные группы, провести изоляцию системы теплоснабжения. Затем проконтролировать содержание мест общего пользования, состояние сантехники и другого общедолевого имущества. Проверить количество собственников и на каком основании занимают площадь другие жильцы», – перечислил Виктор Кувайцев.