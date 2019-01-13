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Общество | Дом на Беляева, 41, может повторить судьбу здания на Ударной, 35

13.01.2019|16:03
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Главу администрации Пензы Виктора Кувайцева возмутило состояние дома № 41 на улице Беляева. Он посетил бывшее общежитие в воскресенье, 13 января.

Мэр увидел обледенелые и занесенные снегом подступы к зданию со стороны двора, мусор на лестницах. Входная дверь открыта настежь. Батареи на первом этаже демонтированы, поэтому температура практически такая же, как на улице.

«По итогам осмотра градоначальник сделал вывод о ненадлежащем отношении к своим обязанностям управляющей компании ЖЭМУП № 7 и низком уровне социальной ответственности жильцов, о чем свидетельствуют и накопившиеся долги за оплату коммунальных услуг», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Виктор Кувайцев заявил о необходимости срочного принятия мер, чтобы не довести еще одно общежитие, переданное в ведение муниципалитета, до аварийного состояния, и напомнил о судьбе зданий на улицах Ударной, 35, и Кулибина, 10.

Он поручил своему заместителю Денису Леонтьеву организовать совещание с руководством управляющей организации и представителями областной госжилстройтехинспекции, чтобы обсудить ситуацию и начать что-то делать.

«В первую очередь необходимо ликвидировать наледь и сосульки, привести в порядок входные группы, провести изоляцию системы теплоснабжения. Затем проконтролировать содержание мест общего пользования, состояние сантехники и другого общедолевого имущества. Проверить количество собственников и на каком основании занимают площадь другие жильцы», – перечислил Виктор Кувайцев.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|13.01.2019 16:22|

penzainform.ru писал(a):

увидел обледенелые и занесенные снегом подступы к зданию со стороны двора, мусор на лестницах.
Козни пятой колонны и агентов госдепа! Наши люди такого не допустят!

Гость|13.01.2019 16:24|
+1

и низком уровне социальной ответственности жильцов:) красава мэр, я на этом месте орнул просто:)))))) там публичный дом что-ли?

Гость|13.01.2019 16:25|

А раньше какая общага была центральное .. хранилище

Гость|13.01.2019 16:26|

Прокурорам надо поднять заработную плату...

Гость|13.01.2019 16:27|
+1

Гость писал(a):

и низком уровне социальной ответственности жильцов:) красава мэр, я на этом месте орнул просто:)))))) там публичный дом что-ли?
При чем тут публичный дом, дурик? Социум, ответственность - тебе эти слова не знакомы?

Гость|13.01.2019 16:29|

penzainform.ru писал(a):

Он поручил своему заместителю Денису Леонтьеву организовать совещание с руководством управляющей организации и
дениска тот ещё уклонист

Гость|13.01.2019 16:35|

НАЧАЛОСЬ В КОЛХОЗЕ УТРО...

Гость|13.01.2019 16:39|

А кто это на фотке шарится по чужим персональным данным?

Охраняемым, между прочим, законом №152-ФЗ.

Гость|13.01.2019 16:40|

13.01.2019 16:27|+1

Гость писал(a):

и низком уровне социальной ответственности жильцов:) красава мэр, я на этом месте орнул просто:)))))) там публичный дом что-ли?

При чем тут публичный дом, дурик? Социум, ответственность - тебе эти слова не знакомы?

Путин говорил :«девушками с пониженной социальной ответственностью». Фраза стала новым мемом и ушла в народ, блогеры никак не могут успокоиться и всё шутят на эту тему. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 17 января

Гость|13.01.2019 16:41|

Пустые слова, ради утешения!!!Ильин не возмущается, у него все хорошо!!!

Гость|13.01.2019 16:46|

Общаги есть общаги. Выселить всех судом за неуплату. Здание передать студентам.сейчас там забулдыги живут.

Гость|13.01.2019 16:48|

Гость писал(a):

говорил :«девушками с пониженной социальной ответственностью». Фраза стала новым мемом и ушла в народ
А... Ну мало ли какой плешивый что где брякнет... Пора уж и забыть бы.

Гость|13.01.2019 16:48|

У этих, что пришли с проверкой, уровень социальной ответственности аж зашкаливает - то сосульку собьют, то снег почистят, а на большее и не расчитывайте!

Гость|13.01.2019 16:50|

Дом развалится, они квартиры нам обязаны будут дать - это Закон!!!

Гость|13.01.2019 16:53|

Хрен на лоб. Ударная 35 и Кулибина 10 пример для дурачков. За своей собственностью должен следить сам. СССРа нет.

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Имя: Гость
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