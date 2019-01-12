12.01.2019 | 16:39

С прогулки по старой Западной Поляне начал осмотр города мэр Виктор Кувайцев.

«Люди видят, что в одних дворах дороги чистятся, а другие управляйки даже не могут парковочные места очистить, обеспечить нормальное размещение машин в своих же дворах. Они же это должны делать», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Он порекомендовал представителям районной администрации плотнее работать со специалистами госжилстройтехинспекции, привлекать их для составления протоколов на нерадивые управляющие компании.

Трактор уже почистил вдоль дворов и сгребал снег в большой сугроб, чтобы потом его легче было вывезти на один из двух полигонов.

«Судя по темпам, когда мы за сутки можем вывозить более 7 000 кубов снега на снегоотвалы, ситуация говорит о том, что в динамике мы за ближайшие 5-6 дней большую часть снега с дорог уберем», - добавил Виктор Кувайцев.

В Пензе уже работает новая техника. Комбинированная дорожная машина попалась на глаза участникам рейда на Арбековском путепроводе. Они из автобуса осматривали улицы и заходили в жилые кварталы. В Ленинском районе проезд на улице 8 Марта у местных не в почете.

«Они и были ничейные, просто надо сейчас договариваться с управляющими компаниями, которые вокруг. Сейчас просто сложнее стало с этими управляющими компаниями, они же по этим дорогам подъезжают к дворовым территориям», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

А вот семейной паре с лопатами даже на больничный некогда сходить - никто за них тротуар возле многоэтажки не почистит.

«Нос не дышит, говорить не могу, течет все, ну а куда деваться? Как же не работать-то, на всех угодить невозможно», - рассказала дворник Марина Пономарева.

По ходу движения чиновники заглядывали и в школьные, детсадовские дворы.

«Образовательным организациям на территории, там, где дальше некуда мусор складировать, надо формировать конусы и вывозить так же, как мы его вывозили», - предложил мэр.

В Октябрьском районе на улице Беляева представителям городской администрации пришлось и под ноги смотреть, и наверх поглядывать: с зимней уборкой там явно не все в порядке.