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Общество | В Пензе юных любителей литературы собрал фестиваль «Синяя звезда»

12.01.2019|17:30
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В третий раз городской фестиваль «Синяя звезда» собрал юных любителей литературы. Мальчики и девочки перевоплотились из внимательных читателей в настоящих исследователей. Члены команды, ученики 3-4-х классов, расшифровывали слова и проходили тестирование по определенным направлениям.

«Они имеют каждый свою роль: художник, литератор, историк, журналист, и каждый готовился по теме конкурса. А тема конкурса природоведческая в этом году - произведения Виталия Бианки, Георгия Скребицкого и Евгения Чарушина», - рассказала координатор конкурса «Синяя звезда» Елена Гусева.

Это была программа второго тура конкурса. В отборочном же школьникам предлагалось написать сочинение, рассказ или стихи. В результате в финал попали 15 команд из 23.

«Кто больше всех прочитал, у кого память хорошая, кто всегда красиво одет, с хорошей формой, всегда веселые. Вот, нас с моей подругой Соней отобрали на этот конкурс», - пояснила участница конкурса Дарья Дудоладова.

Еще одним заданием для исследователей станет театрализованная постановка, которую представят в феврале. Сейчас они учатся у старшеклассников актерской игре.

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Гость|12.01.2019 19:04|

penzainform.ru писал(a):

Мальчики и девочки перевоплотились из внимательных читателей в настоящих исследователей.
В школе "квазиисследуют", а дома учатся. Проходили у методических тётенек...

penzainform.ru писал(a):

А тема конкурса природоведческая в этом году - произведения Виталия Бианки, Георгия Скребицкого и Евгения Чарушина»
А вы еще не поняли, почему дети не читают книг?

Гость|12.01.2019 19:22|

Гость писал(a):

в настоящих исследователей
Шапочки бы еще. Напомнило мне это фильм, где детсадовцы не хотели есть кашку, и директор сказал, что ложки космические, а ракета до обеда на землю не вернется. Космонавты!

Имя: Гость
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