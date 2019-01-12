12.01.2019 | 17:30

В третий раз городской фестиваль «Синяя звезда» собрал юных любителей литературы. Мальчики и девочки перевоплотились из внимательных читателей в настоящих исследователей. Члены команды, ученики 3-4-х классов, расшифровывали слова и проходили тестирование по определенным направлениям.

«Они имеют каждый свою роль: художник, литератор, историк, журналист, и каждый готовился по теме конкурса. А тема конкурса природоведческая в этом году - произведения Виталия Бианки, Георгия Скребицкого и Евгения Чарушина», - рассказала координатор конкурса «Синяя звезда» Елена Гусева.

Это была программа второго тура конкурса. В отборочном же школьникам предлагалось написать сочинение, рассказ или стихи. В результате в финал попали 15 команд из 23.

«Кто больше всех прочитал, у кого память хорошая, кто всегда красиво одет, с хорошей формой, всегда веселые. Вот, нас с моей подругой Соней отобрали на этот конкурс», - пояснила участница конкурса Дарья Дудоладова.

Еще одним заданием для исследователей станет театрализованная постановка, которую представят в феврале. Сейчас они учатся у старшеклассников актерской игре.