12.01.2019 | 18:06

С колядок началась рождественская ярмарка в «Квартале Луи», за последние годы ставшая доброй традицией.

«Хочется поделиться радостью родившегося Христа и, конечно, поздравить всех наших друзей, наших дорогих подопечных, людей, которые приходят на наши занятия, на наши мероприятия. Поздравить и устроить такой большой праздник, где нет разделения на людей с инвалидностью, без инвалидности, богатых, бедных, чиновников, руководителей предприятий», - рассказала директор центра для инвалидов «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Воспитанникам «Квартала Луи» всегда есть что предложить гостям. В арт-холле желающие могли приобрести вкусную выпечку, витаминный чай. На улице была выставлена сувенирная продукция, которую изготавливают подопечные центра, где имеются типография и гончарная мастерская.

Не бывает ярмарки без развлекательной части - всех пришедших радовали собаки породы хаски. Они были совершенно не против того, если люди их гладят. Эти животные со всеми могут найти общий язык. Своих детей - у нее их пятеро - на праздник привела Светлана Капустина.

«Чтобы дети пообщались на празднике Рождества, чтобы поучаствовали в таком хорошем благотворительном деле, привить детям добро, и чтобы они общались с людьми», - пояснила многодетная мама.

Также все желающие могли принять участие в мастер-классах. Их учили лепить горшки, расписывать пряники. Александра Купченкова показывала, как можно рисовать с помощью обычной нитки. Техника несложная, но и результат непредсказуем.

«Можно сделать даже открытку рождественскую», - отметила художник Александра Купченкова.

Все вырученные средства пойдут на развитие центра для инвалидов.