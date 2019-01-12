12.01.2019 | 12:56

В Пензе работникам газовой службы пришлось через суд добиваться возможности зайти в частный дом, чтобы установить счетчик.

Потребитель газа обязан иметь прибор учета голубого топлива. Исключение составляют случаи, если максимальный объем потребления составляет менее двух кубометров в час.

Оборудование в жилище горожанки использует более двух кубометров газа в час, однако счетчика у нее нет.

В октябре прошлого года специалисты АО «Газпром газораспределение Пенза» пришли к женщине, чтобы поставить прибор учета, однако та не пустила их на порог. В итоге организация обратилась в суд, который обязал негостеприимную хозяйку дома обеспечить работникам доступ в жилое помещение для установки счетчика газа.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.