В Пензе работникам газовой службы пришлось через суд добиваться возможности зайти в частный дом, чтобы установить счетчик.
Потребитель газа обязан иметь прибор учета голубого топлива. Исключение составляют случаи, если максимальный объем потребления составляет менее двух кубометров в час.
Оборудование в жилище горожанки использует более двух кубометров газа в час, однако счетчика у нее нет.
В октябре прошлого года специалисты АО «Газпром газораспределение Пенза» пришли к женщине, чтобы поставить прибор учета, однако та не пустила их на порог. В итоге организация обратилась в суд, который обязал негостеприимную хозяйку дома обеспечить работникам доступ в жилое помещение для установки счетчика газа.
«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
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