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Общество | Пензенцы собирают пластик на помощь бездомным животным

12.01.2019|18:20
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Благодаря обычным крышечкам собственная крыша над головой может появиться у несчастных кошек и собак. Центр помощи бездомным животным «Питомец» запустил новый благотворительный проект и просит пензенцев не выбрасывать пластик.

«Сейчас уже многие начали собирать в своих школах, дома. Каждый день по будням, с 12 до 15 часов, можно нам приносить, мы будем загружать их в свою большую тару», - рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

И уже оттуда, с Курской, 1а, крупными партиями крышки станут поступать на завод по переработке вторсырья, а все вырученные деньги направят на улучшение жилищных условий четвероногих.

«Для нас любая сумма важна, даже если это будут не миллионы, сколько стоит здание, а сколько-то тысяч. Все равно это огромное подспорье для нас, это очень пригодится. В любом случае это объединяет людей, привлекает их к доброму делу, и это тоже очень важная миссия», - добавила Дарья Жалнина.

Вскоре пункты приема крышек от пластиковых бутылок появятся в разных районах города. Волонтеры ищут партнеров, которые смогут установить контейнеры, и людей, готовых помочь бездомным животным.

Акция «Крышечка на крышу» завершится в мае, тогда и станет ясно, появится ли у центра «Питомец» новое здание. В старом ютится более 200 животных.

Подобный общегородской сбор пластика в Пензе уже проводился. В 2017 году люди помогали «Дому Вероники». Вырученных средств - 100 тысяч рублей - хватило на приобретение бытовой техники.

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