12.01.2019 | 12:05

В субботу, 12 января, в Пензе работают сезонные рынки и ярмарки выходного дня.

В частности, в 3-м проезде Лобачевского говядиной торгуют фермеры из Каменского района, свининой - из Тамалинского и Пензенского, копченостями - из Тамалинского. Яйца, предлагаемые покупателям, прибыли в областной центр из Колышлейского района.

На улице Попова, 4Б, продаются картофель, лук, яблоки из Шемышейского района, молочная продукция из Никольского, соленья и мясные изделия из Каменского и Пензенского районов.

«Как показал мониторинг цен на ярмарках, свинину можно купить по цене от 230 руб. за кг, говядину - от 250, копчености - от 250, мед - по 200 руб., лук - по 18, картофель - по 20, яблоки - от 40 руб. Стоимость молока составляет 50 руб. за литр», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.