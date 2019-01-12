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Общество | Пензенцев приглашают на ярмарки выходного дня

12.01.2019|12:05
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В субботу, 12 января, в Пензе работают сезонные рынки и ярмарки выходного дня.

В частности, в 3-м проезде Лобачевского говядиной торгуют фермеры из Каменского района, свининой - из Тамалинского и Пензенского, копченостями - из Тамалинского. Яйца, предлагаемые покупателям, прибыли в областной центр из Колышлейского района.

На улице Попова, 4Б, продаются картофель, лук, яблоки из Шемышейского района, молочная продукция из Никольского, соленья и мясные изделия из Каменского и Пензенского районов.

«Как показал мониторинг цен на ярмарках, свинину можно купить по цене от 230 руб. за кг, говядину - от 250, копчености - от 250, мед - по 200 руб., лук - по 18, картофель - по 20, яблоки - от 40 руб. Стоимость молока составляет 50 руб. за литр», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|12.01.2019 12:56|

А вот шибко интересно.на так называемой ярмарке выходного дня,что находиться на площадке у рынка"Шуист".мясо откуда привезено?Наверняка тоже будет сказано,что привезено из ТАКОГО ТО района,с частного подворья,только вот почему то на протяжении всего зимнего периода этим мясом торгуют одни и те же ПЕРСОНЫ.Это что же за ЧАСТНИК такой сумевший ВЫРАСТИТЬ ПОГОЛОВЬЕ СКОТИНЫ и каждую субботу везет на продажу одну,а то и две тушки????

Гость|12.01.2019 13:12|

Что нам там на ваших ярмарках делать ? У нас денег нет , последний хрен без соли доедаем .

Гость|12.01.2019 13:20|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Гость|12.01.2019 13:35|

Гость|12.01.2019 12:56|

А вот шибко интересно.на так называемой ярмарке выходного дня,что находиться на площадке у рынка"Шуист".мясо откуда привезено?Наверняка тоже будет сказано,что привезено из ТАКОГО ТО района,с частного подворья,только вот почему то на протяжении всего зимнего периода этим мясом торгуют одни и те же ПЕРСОНЫ.Это что же за ЧАСТНИК такой сумевший ВЫРАСТИТЬ ПОГОЛОВЬЕ СКОТИНЫ и каждую субботу везет на продажу одну,а то и две тушки????

Странно как вы мыслите . У меня с селе занимаюсь разведением скотины . Стадо овец 30 голов , поросят 20 голов , бычки на откорм 8 штук . Птица утки , гуси , цесарки, индюки вместе голов 130 . Засучай рукава и начинай пахать . Вот так и живём .

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